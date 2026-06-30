麥當勞優惠｜全球首創朱古力McGriddles全日供應！巨無霸餐買1送1

麥當勞優惠｜全新McGriddles朱古力班戟豬柳蛋漢堡於7月1日登陸麥當勞！今次更會加推全新鴛鴦班戟早晨套餐！適逢7月1日旅發局推消費活動，麥當勞更有巨無霸餐買1送1優惠！仲有$1大可樂、榴槤雪糕減$3等優惠！即刻睇吓今期有咩優惠！

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朱古力McGriddles全新登場（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜朱古力McGriddles全新登場——7.1起一連3日全日供應

風靡全球的鹹甜組合McGriddles系列返嚟喇！今次更帶來全球首次登場的新成員「朱古力班戟豬柳蛋漢堡」，選用香甜濃郁朱古力班戟，配搭豬柳、芝士和雞蛋，組成層次豐富的鹹甜新衝擊！

今次將會連同大受歡迎的楓糖班戟豬柳蛋漢堡一起回歸！更於7月1日至3日推出限時全日供應！無論日與夜都可以享受McGriddles的鹹甜好滋味！

麥當勞優惠｜鴛鴦班戟早晨套餐全新登場——7.1限時全日供應

McGriddles回歸更帶來全新鴛鴦班戟早晨套餐，一次過品嚐楓糖班戟和朱古力班戟兩款口味，配上豬柳、炒蛋及脆薯餅，帶來滋味滿分的享受！7月1日更會有限時全日供應，睡到中午想食個Brunch都無問題！

鴛鴦班戟早晨套餐（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜超值套餐免費轉配脆薯餅——7.1起一連3日全日供應

在早餐時段供應的脆薯餅亦會於7月1日至3日限時3天全日供應！上午11時後購買任何超值套餐，可把套餐配搭的中薯條免費轉配脆薯餅！

麥當勞優惠｜App積分換限量McGriddles咕𠱸

麥當勞App更特別推出限量McGriddles咕𠱸（兩款可選）。咕𠱸造型高度還原McGriddles班戟外觀，質感柔軟舒適，App會員由7月1日凌晨12時起，即可點擊App內指定Banner到網上商店以100分加$88或500分加$76即可換購一個。

McGriddles咕𠱸（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜巨無霸餐買1送1——7.1限時登場

此外，麥當勞於「香港開心購物節優惠」中亦推出巨無霸餐買1送1，7月1日登場！想知道如何領取香港開心購物節優惠？市民可以透過《香港01》手機應用程式領取！只需3步驟：

【1】大家先在手機下載並開啟《香港01》App，使用手機號碼註冊成為會員

【2】活動期間在App內點擊進入「香港開心購物節」的活動主題頁面

【3】瀏覽心儀商戶的優惠並點擊領取，成功後優惠券便會存入個人帳戶，在門市付款時出示即可享用。



更多商戶優惠可參考以下文章：

麥當勞優惠｜$1大可樂

夏日炎炎，最啱就歎返杯大可樂！$1大可樂將於6月29日至7月3日期間再度登場，可選可口可樂、無糖可口可樂、雪碧或芬達汽水！記得把握機會選購！

$1大可樂回歸！（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜D24榴槤新地減$3

至於喜歡食榴槤的朋友，就絕對不能錯過麥當勞甜品站最新的「D24榴槤新地」！麥當勞App用戶更可選用「D24榴槤新地減$3」優惠！記得超人氣榴槤新地系列只限麥當勞甜品站發售！