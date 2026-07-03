洗衣袋一直用錯！網民洗衣機發「咚咚咚」恐怖聲　專家揭3大禁忌

洗衣袋｜洗衣袋禁忌｜洗衫｜洗衫用洗衣袋以為保護到件衫？其實反而搞到洗唔乾淨！早前，有台灣網民在Threads發文求助，指洗衣時把衣服套入洗衣袋，結果脫水時洗衣機竟發出「咚咚咚」的恐怖撞擊巨響，造成困擾。專家指出，洗衣袋若用錯方法，會阻礙水流、大幅降低洗淨力，越洗越污糟！想知洗衣袋正確用法？即看下文！



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早前，有台灣網民在Threads發文表示，家中正使用滾筒式洗衣機（前置式洗衣機），洗衣服時習慣會套入洗衣袋。不過在脫水時，洗衣機總是發出「咚咚咚」的劇烈撞擊聲，造成極大困擾。事主感到很疑惑：到底應不應該放洗衣袋進洗衣機？

有台灣網民發文表示，洗衣服時習慣會套入洗衣袋。不過在脫水時，洗衣機總是發出劇烈撞擊聲。（Threads@chyili截圖）

洗衣袋禁忌｜網民：滾筒洗衣機不要用洗衣袋！

帖文引起大批網民熱議，紛紛留言指出「滾筒洗衣機不要用洗衣袋，脫水時重心容易偏移，軸心很容易壞掉。」「絲綢、運動內衣等較脆弱的衣物才需要使用洗衣袋。」「可能是你的洗衣袋買太大袋了。」

也有網民提出疑問：「洗衣袋一大包塞滿滿，衣服沒有展開空間，這樣真的洗得乾淨嗎？」事主才恍然大悟回應：「難怪每次洗完都感覺不夠乾淨。」

洗衣袋禁忌｜洗衣袋使用3大禁忌：

洗衣袋禁忌【1】衣物過多影響洗淨力

據《中時新聞網》報道，洗衣達人沈富育指出，使用洗衣袋雖然能保護衣物，但衣物量過多也確實會影響洗淨效果，因為衣物在袋內空間受限、無法有效摩擦，很容易洗得不夠乾淨。

洗衣袋禁忌【2】不摺疊就直接塞入袋

很多人為了貪快，會將衣服像鹹菜一樣打成一團，直接丟進洗衣袋。日本知名連鎖店swallow chain曾指出，如果衣服沒有摺好，就試圖硬塞進太小的網袋裡，其實會造成衣物產生不自然的嚴重皺褶。同時，洗衣液也無法滲透到每個角落，導致清潔不徹底。

很多人為了貪快，會將衣服像鹹菜一樣打成一團，直接丟進洗衣袋。（AI生成圖）

洗衣袋禁忌【3】放進乾衣機

此外，AEON 旗下的居家清潔品牌「カジタク」官方生活知識專欄也曾強烈建議，切勿將洗衣袋放進乾衣機使用。最好在烘乾前先將衣物從洗衣袋中取出。因為若將衣物留在袋中，接觸乾衣機熱風的表面積就會大幅減少，導致烘乾不均勻。特別是牛仔褲或其他帶有口袋、褶皺較厚的衣物，晾乾後裡面可能依然潮濕，進而產生難聞的噏臭味。

哪些衣服必須套洗衣袋？

沈富育表示，洗衣袋的主要功能是保護衣物，並非所有衣服都需要塞進去。只有像是蕾絲材質、帶有大金屬配件、或是有亮片等容易勾壞其他衣物的款式，才需要放入洗衣袋，避免在洗滌過程中造成衣物損傷。

蕾絲材質、帶有大金屬配件、或是有亮片等的款式，才需要放入洗衣袋。（AI生成圖）

洗衣袋｜洗衣袋的正確使用方法

日本潔淨用品大廠花王（Kao）在社交平台分享3個正確使用洗衣袋的訣竅：

洗衣袋正確用法【1】每袋只放一件衣物

花王建議，一個洗衣袋一件衣物，若一個袋子塞入過多衣物，去污效果會減低。

花王指，若一個袋子塞入過多衣物，去污效果會減低。（AI生成圖）

洗衣袋正確用法【2】選擇適合的尺寸

若用大洗衣袋來洗細小體積的衣服，過程中衣物在洗滌時會分佈不均勻、滾成一團，洗完後反而更容易起皺。

洗衣袋正確用法【3】衣物摺好才放入

花王建議，將衣物整齊摺疊，至貼合洗衣袋大小後再放入袋中洗濯，這樣洗淨後的衣服皺褶會明顯減少。

潔淨用品花王在社交平台分享3個正確使用洗衣袋的訣竅。（X＠kao_attackjp截圖）

洗衣袋正確用法【4】衣服上污漬儘量避免使用洗衣袋

另外，如果衣服上有難以去除的頑固污漬或明顯的污垢，請儘量避免使用洗衣袋。因為洗衣網會阻隔水流摩擦力，減低清潔效果，導致無法有效去污。最好先手洗局部預處理，或直接不套袋清洗。

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