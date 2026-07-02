打風｜天文台料周五風力達7級！運動衫清洗2大禁忌　隨時愈洗愈臭

洗衫｜運動衫洗法｜快乾衫清洗｜天文台預計，受南海中部的熱帶氣旋影響，華南沿岸風勢頗大，狂風驟雨增多，明日（3日）預料吹東至東南風5級，離岸間中6級，稍後高地達7級，天文台正評估是否需要改發三號強風信號。



大家有沒有遇過運動衫明明洗過，但一穿上就立刻變臭？你以為是天氣潮濕問題，但可能是你清洗方法做錯！專家指出，很多人在洗運動衫過程時，經常套入洗衣袋，導致衣物沒有清洗乾淨，停留在衣服上的異味因子越積越多，產生臭味。另外，專家更指出1個常見習慣最致命！想知點正確洗運動衫？即睇下文！



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洗衫｜濕度高達95％！運動衫清洗禁忌必知

天文台預料，受南海中部的熱帶氣旋影響，華南沿岸風勢頗大，周五（3日）風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定，有幾陣狂風驟雨及雷暴，料周五吹東至東南風5級，離岸間中6級，稍後高地達7級，天文台正評估是否需要改發三號強風信號。據九天天氣預測，明日（3日）起，一連9天有雨，相對濕度高達95%。

天文台預測，明日起，一連6天有雨，相對濕度高達95%。（天文台截圖）

運動衫臭味｜為什麼會產生臭味？原來問題出在材質

相信不少人總有幾件標榜吸濕排汗、快乾防臭的機能性運動衣，不過，這些衣物如果洗法不對，不僅防臭功能全失，還可能越洗越臭！

紡織從業人員徐修國曾在《健康2.0》指出，運動衫主要是聚酯纖維或尼龍等化纖材質，本來能發揮吸濕排汗、抗異味的功能，但汗水裡面的蛋白質、油脂、皮屑和細菌分泌物，停留在纖維微孔與紗線間隙之中。運動衫沒有徹底清洗乾淨，停留在衣服上的異味因子越積越多，就會發酵產生酸臭或悶味。

他補充，即使高溫洗淨或烘乾也會令纖維出現微小裂縫，變成臭味藏身處，錯洗更會減弱排汗機能。

如運動衫沒有徹底清洗乾淨，停留在衣服上的異味因子越積越多，就會發酵臭味。（AI生成圖）

洗運動衫禁忌｜專家警告：勿用洗衣袋

針對化纖材質的衣物，徐修國建議，切勿使用洗衣袋和柔順劑清洗運動衫。

洗運動衫禁忌｜洗衣袋【1】套入洗衣袋清洗

使用洗衣機正常清洗即可，不要套入洗衣袋，雖然洗衣袋能保護衣物，但會阻礙水流和洗劑清洗，異味因子更容易卡住，無法確保徹底洗淨，隨時更會發出臭味。

專家建議，運動衫不要套入洗衣袋清洗。（AI生成圖）

洗運動衫禁忌｜柔順劑【2】使用衣物柔順劑

徐修國指出，衣物柔順劑會在纖維表面形成塗層，降低紗線之間的摩擦，令運動衫吸附雜質跟汗水，堵塞透氣孔，影響吸濕排汗功能，整件衣服的功能報廢。

運動衫洗法｜快乾衫清洗｜專家傳授4招正確清洗方法

徐修國強調，即使運動衫本身具備吸濕排汗、抗菌或抗異味功能，仍然需要正確的洗衣流程才能避免產生異味。他與知名運動品牌NIKE分享了以下4個洗運動衫的大法：

洗運動衫方法【1】採用一般冷水模式

運動衫清洗方式只要採用一般冷水模式即可，切勿用高溫清洗。

洗運動衫方法【2】注意烘乾溫度與時間

如使用烘乾衣物方式，溫度與時間都不宜調校太高，他建議，洗完後，可以晾乾一段時間，再配合短時間的烘乾。

洗運動衫方法【3】與其他衣物分開清洗

NIKE建議，其他衣物應與運動衫分開清洗，尤其牛仔布等厚重面料以及帶有鈕扣或拉鍊的衣物，因這些衣物容易造成相互摩擦，損害運動衫的面料。

洗運動衫方法【4】清洗前將衣服翻面

NIKE建議，在洗滌前將運動衫翻面，因為引起異味的細菌最容易在衣物內側滋生，讓洗衣機能夠清潔衣物上細菌滋生最嚴重的表面。

NIKE建議，在洗滌前將將運動衫翻面。（AI生成圖）

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