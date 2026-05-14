洗衣液一直用錯！以為落得多更乾淨?專家揭5禁忌　隨時致衣物褪色

洗衫｜洗衣液｜衣服洗完竟無故褪色？不一定是漂白水的錯！近日有台灣網民發文，家裡的衣服洗完後無故出現局部褪色的情況，引來網民笑稱洗成高奢品牌。專家指出，這是可能是因洗衣液直接淋在衣物上惹的禍！另外，洗衣液還有5大禁忌，如洗錯分分鐘會致皮膚炎。想知道洗衣液有哪些使用禁忌？即睇下文！



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洗衣液｜衣服洗完莫名出現神秘白斑

近日，有台灣網友發文分享，衣服在洗完後經常無故出現局部褪色的情況，衣服都很喜歡，還表示很心痛，到底為什麼會這樣。帖文曝光後，大量網民紛紛留言，有網民指出，事主可能是把濃縮洗衣液直接倒在衣服上。也有網民搞笑留言，「弄成這樣不說還以為是高奢品牌.」「幾百幾千塊的衣服被洗成上萬單品的樣子，你賺了。」

事實上，洗衫並非洗衣液加得越多就越乾淨。專家指出，許多人為了方便，習慣將濃縮洗衣液直接淋在乾衣物上，這正是導致局部褪色與水漬的元兇。

許多人為了方便，將濃縮洗衣液直接淋在衣物導致局部褪色。（AI生成圖）

洗衣液禁忌1｜直接將洗衣液倒在衣物上

為提升去污效果，許多洗衣液會添加高濃度的表面活性劑或增白劑，然而這些強效化學物質若在乾燥狀態下直接接觸衣物纖維，往往會迅速滲透並與染料產生化學反應，導致局部褪色或留下難以清除的深淺水漬。

台灣家居達人486先生建議，將洗衣液倒入洗衣機專用的「II」字洗劑盒內，利用機器的注水過程讓洗劑與水充分預冷混合，這樣能確保清潔力均勻分布且不傷布料，同時也要記得定期將洗劑盒抽出來沖洗以維持衛生。另外，也可以選擇將洗衣液倒在滾筒洗衣機槽口的膠圈上，也能有效避免洗衣液直接沾黏在衣服上造成損傷。

家居達人建議，將洗衣液倒入洗衣機專用的「II」字洗劑盒內或滾筒洗衣機槽口的膠圈上。（486先生＠facebook截圖）

洗衣液禁忌2｜洗衣液越多越乾淨

很多人覺得泡泡越多、味道越香就越乾淨，這其實是最大的誤區。過量的洗衣液很難漂洗乾淨，殘留物留在衣物纖維裡，容易引起皮膚瘙癢或過敏。台灣兒童過敏免疫風濕科鄔碧瑜醫師曾指出，香氣持久的洗衣精為了讓香味長時間停留，往往添加定香劑成分，這些化學物質殘留在衣物纖維中，透過皮膚接觸長期累積，對健康造成意想不到的傷害。

洗衣液禁忌3｜一瓶洗天下

許多人習慣一瓶洗衣液洗全家，但這正是衣物壽命縮短的主因！市面上售的洗衣液多呈弱鹼性並含有蛋白酶，這類成分會分解蛋白質纖維，導致絲綢或羊毛等天然材質發生水解。《Journal of Applied Polymer Science》美國研究指出，鹼性環境會破壞纖維強韌度，造成衣物發硬、縮水甚至破損。消委會建議，清洗絲綢或羊毛時應選用中性，pH值近7的洗衣精 。

美國兒科學會(AAP)也建議，務必清洗不同衣服時使用不同洗衣液，尤其小童的衣物，應選用不含香料與染料的中性低敏洗劑，以降低接觸性皮炎風險。

洗衣液禁忌4｜混合亂加料

很多人為了加強去污，喜歡自行調配清潔秘方，其實非常危險！美國疾病管制與預防中心CDC指出，漂白水或消毒液絕對不可與任何清潔劑混用，如強酸性洗衣液、醋、檸檬酸。一旦接觸酸性物質，會瞬間產生劇毒氯氣，對人體有害。

漂白水或消毒液絕對不可與任何清潔劑混用。（AI生成圖）

洗衣液禁忌5｜迷信螢光增白劑

許多洗衣液為了營造潔白如新的視覺效果，常添加螢光增白劑。消委會指出，這類化學物質並非真的去除污垢，而是透過吸收紫外光並發出藍色螢光的光學原理，遮蓋衣物的發黃感，讓肉眼產生變白的錯覺。螢光劑殘留可能引起過敏或不適，因此在清洗嬰兒衣物、貼身內衣褲以及淺色機能衣時應特別避開，以免化學殘留刺激皮膚或破壞機能纖維。

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