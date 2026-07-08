M+人氣互動展「設計啊！」會員5大福利免排隊無限次入場+附優惠碼

M+展覽｜想試試變身巨型燒賣，體驗被夾起放入口中的動感一刻嗎？M+最新人氣設計展「設計啊！感受日常設計之奇妙」絕對是今夏必去熱點。展覽充滿各式各樣互動裝置，將日常熟悉的物品化作別具新鮮感的破格遊戲。



立即成為M+會員解鎖全年無限任睇M+展覽，更可享會員在專屬時段逢星期日（09:00至10:00）避開人潮，慢慢感受是次展覽的趣味。M+會員更可在公眾開放時段，使用專屬優先通道，攜同最多三位賓客於展廳入口率先入場。 現時M+更推出限時會籍優惠碼，額外多送一個月會籍。想知更多展覽及會員福利詳情，即睇下文！



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M+展覽｜人氣互動展「設計啊！」登陸香港

M+特別展覽「設計啊！感受日常設計之奇妙」由即日起至2027年1月10日舉行。展覽概念源自日本放送協會（NHK）知名教育電視節目《Design Ah! neo》。展覽充滿美感的空間佈置與互動巧思，不單止適合一家大細放電，同時更是情侶打卡必去的勝地。

「設計啊！感受日常設計之奇妙」展覽特色

展覽特色【1】超好玩互動裝置 打破「眼看手勿動」常規

有別於傳統博物館「眼看手勿動」的藝術展，今次展覽共展出21件物品，全部都可以親身嘗試，寓學習於遊玩。展區圍繞走路、進食、坐下等十個與日常行為息息相關的動詞主題，無論是每日都會用到的筷子和牙刷，還是街上的巴士與交通燈，都化身成可動手玩的遊戲與互動裝置！展覽鼓勵大家運用眼睛、雙手雙腳等身體部位去探索周遭世界，小朋友可盡情放電之餘，大人也能透過嶄新視角重新審視熟悉的日常物件。

展覽特色【2】注入本土元素 體驗食物被吃掉的心情

展覽不但保留了原展的創意精髓，更特別為香港觀眾注入本土元素。在沉浸式視聽室內，部分展品更巧妙地呼應了大家熟悉的香港視覺環境與飲食文化，例如在「被吃掉的心情」的體驗中，參加者可以代入日常食物的視角，感受一下燒賣被人夾起吃掉的心情；而在「DO IT!」展區，更請來「廟街歌王」尹光親自錄製極具個人特色的廣東話及英文旁白，非常有親切感！

展覽不但保留日本原展的創意精髓，更特別為香港觀眾注入本土元素。（圖片由M+提供）

展覽特色【3】全球最大型M+幕牆動畫《M+啊！》 每晚西九播放

除了互動展覽，即日至10月初，全球最大型的媒體幕牆「M+幕牆」每晚都會播放全新委約作品《M+啊！》影片，短片專為香港創作，同樣改編自NHK的電視節目並融入香港文化元素。大家在西九海濱散步時，記得停下腳步，抬頭欣賞啦！

M+會員5大專屬福利

M+特別展覽「設計啊！感受日常設計之奇妙」充滿細節和驚喜，每次去都會有新的發現。如果想玩盡這個人氣大展，最抵的做法當然是成為M+會員！入會後不但可以全年無限次免費入場，讓你在各大特別展覽瘋狂「重刷」，更能將一次有趣的觀展體驗，延伸成一整年的生活探索。即睇以下5大會員專屬福利！

M+會員專屬福利【1】全年無限次免費入場

M+會員可以全年無限次免費參觀所有M+展覽，而且更可使用專屬優先通道優先入場，不用慢慢排隊。逢星期日09:00至10:00會員更可享專屬參觀時段， 遠離人群喧鬧細心參觀。無論是小朋友想一去再去同一展覽，還是情侶想在不同時段發掘有趣的打卡位置，有了會籍就可以毫無顧慮地瘋狂「重刷」，隨時進場！

M+會員專屬福利【2】 M+會員專屬「家庭日」 避開人潮輕鬆率先任玩（只限一日）

7月11日的家庭日的會員限定專場提供一系列的互動親子活動，包括故事劇場、非一般的繪畫活動以及自主遊玩等創意體驗。當天教學人員還會在「設計啊！」展覽的指定展品旁帶領展廳小遊戲，為家庭會員一同以充滿趣味和不一樣的方式感受展覽。這些活動適合各年齡的兒童參與。

會員專屬家庭日：7月11日（星期六）早上11時至下午5時



M+會員專屬福利【3】M+會員會館Chill住睇展 可帶朋友進場

值得一提，M+會員全日都可以帶同朋友免費進入充滿藝術品味的M+會員會館，在那裡一邊享受咖啡美食，一邊飽覽維多利亞港。不單止帶小朋友放電的家長可以找個高質地方休息，就連情侶拍拖都能找到打卡勝地Chill住睇展！

在M+會員會館裏，會員更可欣賞到由林偉而及夫人林梅若梅自2020年捐贈予M+的「Living Collection」大批珍藏，該單一系列包含超過90件作品，當中大部分展出的藏品記錄了香港於千禧年代躍身為國際藝術樞紐的重要時刻。

M+會員專屬福利【4】獨家迎新禮物、免費戲票兌換禮券及餐廳優惠

M+會籍可享有獨家迎新禮物、戲院禮券及餐廳優惠！成為會員即可獲贈會員專屬限量單肩袋；對於喜歡看電影的朋友，會籍亦包含免費戲票兌換券兩張，更可全年盡享M+商店及指定餐廳的折扣優惠，無論食、玩、買都能全方位涵蓋！此外，無論是新加入還是續會的朋友，更可獲贈會員獨家白色限定版「設計啊！發聲鍵盤鑰匙圈」乙個 ，數量有限，先到先得，送完即止。

M+會員專屬福利【5】每季免費參加「M+夜不同」

除了觀賞傳統展覽，M+會員更可每季免費參加近年炙手可熱的人氣活動「M+夜不同」。活動將藝文展覽與音樂派對、美酒及沉浸式體驗結合，全晚穿插高質素的現場音樂表演、舞蹈及互動工作坊。無論是約埋三五知己在微醺下狂歡，還是與另一半來一趟充滿格調的夜遊打卡，都能盡情體驗！

孩子夏令主場：創作日營（M+會員專享八五折）

值得一提！今年夏天，「孩子夏令主場：創作日營」將以「設計，我可以！」的主題強勢回歸！在藝術家導師及教學人員的引導下，小朋友將探索設計的奇妙之處，感受日常物品和周邊空間的設計細節，並把日常物品創作成藝術品。完成全部活動的小朋友還可獲頒證書。參與家庭（包括一位兒童及最多兩位成人）更可憑創作營活動的出席證明，並優先進場參觀「設計啊！感受日常設計之奇妙」展覽，無須額外購票。

創作日營：人造聲音地景

7月17日至19日（語言：廣東話）

7月31日至8月2日（語言：英語）



創作日營：百泡箱大變身

7月24日至26日（語言：廣東話）



有關報名截止日期，請參閱活動網站。活動名額有限，額滿即止。

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限時必搶優惠碼！送額外1個月會籍

M+現時推出限時迎新優惠，即日起至2026年8月31日期間，只要在登記成為會員時輸入優惠碼「13MHK01」，即可額外獲贈一個月會籍！

M+會員會籍詳情

個人會籍（每年）：$600

雙人會籍（每年）：$1,000

青年會員（7-17歲）、長者會員（60歲或以上）（每年）：$300

家庭會籍（每年；2位成人＋1位小童或青少年）：$1,200



M+開放時間

星期二至四、星期六及日：上午10時至下午6時

星期五：上午10時至晚上10時

星期一：休館

特別安排：

由2026年7月4日至8月29日，M+逢星期六的開放時間延長至晚上10時。



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