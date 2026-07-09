大家樂優惠｜$22雞髀加雞翼下午茶餐！$1紅豆冰/奶茶/送$10優惠券

大家樂優惠｜大家樂又有新優惠！大家樂推出「搶賞要有」會員推廣活動，一連四星期送上6大優惠，包括$1人氣皇牌飲品、買1送1特飲、精選主食優惠以及總值超過$50的迎新會員優惠！此外，大家樂近日更推出$22「麥蘆卡金蜜雞翼配脆炸雞髀下午茶套餐」，一個餐有齊雞髀及雞翼，想知優惠如何詳情，即睇下文！



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大家樂又有激抵優惠！（領展）

大家樂優惠｜7大優惠 $22雞翼下午業+$1優惠券+買1送1

大家樂優惠【1】$22「麥蘆卡金蜜雞翼配脆炸雞髀下午茶套餐」

大家樂推出快閃優惠！即日至7月10日，下午茶時段（下午2時半至6時），「麥蘆卡金蜜雞翼配脆炸雞髀下午茶套餐」只需$22，包含脆炸雞髀及麥蘆卡金蜜雞翼各一隻（參考雞髀單售價為$35，加配麥蘆卡金蜜雞翼為$11）！

$22麥蘆卡金蜜雞翼配脆炸雞髀下午茶套餐（官方圖片）

大家樂優惠【2】每周送價值$10手機點餐優惠券

即日至7月19日，每星期首次惠顧大家樂，即可獲贈價值$10手機點餐優惠券，讓會員以更優惠價格品嘗多款經典美食！

大家樂優惠【3】手機App派奶茶、紅豆冰$1優惠券

即日起至7月10日期間，大家只需打開大家樂手機App並成為會員，登入後點擊「優惠券放送」，即可領取$1奶茶優惠券（原價$15）；另外，由7月13至17日，紅豆冰或可樂亦有$1優惠券！數量有限，先到先得。

手機App派奶茶、紅豆冰$1優惠券（官方圖片）

大家樂優惠【4】燒味套餐減$4

即日至12日期間，在午市惠顧大家樂，可享燒味套餐減$4（原價$45起），優惠不限次數！優惠券可於登入大家樂手機App後領取！

大家樂優惠【5】特飲「至Cool冰冰」系列買1送1

7月14日為大家樂「開心星期二限定優惠」，凡惠顧人氣特飲「至Cool冰冰」系列即可享買1送1，多款冰涼口味任君挑選！優惠券可於登入大家樂手機App後領取！

特飲「至Cool冰冰」系列買1送1（官方圖片）

大家樂優惠【6】新會員額外賞$50

活動期間，新登記會員即可享總值超過$50的迎新優惠，包括多張茶市及晚市的現金優惠券。

大家樂優惠【7】「樂賞分」升級優惠 300積分換$1糖水或甜品

除了餐飲優惠外，「樂賞分」亦全面升級。會員以300積分，憑任何惠顧即可用$1換購暖心是日糖水或甜品；及以800積分換購酥皮焗蘑菇湯；或以1,000積分換購魚香茄子飯一客。另外，會員只需憑200積分，即可換領備受貓迷期待的人氣盛事「香港貓迷博覽會 2026」入場門票。

大家樂優惠｜領取方法

大家只要下載大家樂App並登記成為會員，即可於頁面領取相關優惠券。

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