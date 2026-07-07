麥當勞優惠｜至尊漢堡套餐減$5！魚柳包餐$20／$1奶昔／$10現金券

麥當勞優惠｜麥當勞至尊漢堡（BIG n'TASTY）回歸喇！香港麥當勞為慶祝App積分計劃1周年，除了找來原版代言人陳奕迅正式復刻2007年的經典「至尊漢堡」外，更同步推出全新「至尊脆雞堡」，無論哪款四道菜套餐都有減$5優惠。下午茶優惠則有$20魚柳包配飲品、$30脆香雞翼連蘋果批配飲品等，滿指定積分更可以$1換購人氣滑嘟嘟奶昔，總之著數多多，想了解更多優惠詳情，即看下文！



麥當勞至尊漢堡（BIG n'TASTY）回歸喇！

麥當勞優惠｜至尊漢堡回歸／全新至尊脆雞堡！套餐減$5

「至尊漢堡」以100%安格斯牛肉配生菜、番茄、酸瓜、洋蔥條及香濃芝士，再加入獨有醬汁，於2007年後首次推出已大受歡迎。而全新推出的「至尊脆雞堡」則採用特大原塊雞腿肉為主。兩款套餐App內均有減$5優惠券，而且可重複使用。

麥當勞優惠｜人氣王滑嘟嘟紫色美食：7月7日起 $1有得食

人氣王滑嘟嘟奶昔由7月7日上午11時起，App用戶可以100分加$1換購 。數量有限，換完即止 。期間限定的藍莓新地、香芋批同步回歸。全新推出的巨峰提子波波梳打，只需加$9.5便可加配脆薯皇升級「大大啖套餐」。

另外，還有多款可重複使用電子優惠券：

麥當勞電子優惠券（可重複使用） 至尊漢堡四道菜套餐配香芋批 減$5 優惠至7月12日 至尊脆雞堡四道菜套餐配香芋批 減$5 優惠至7月12日 至尊漢堡或至尊脆雞堡套餐 減$3 優惠至7月12日 滑嘟嘟奶昔 $18起 優惠至7月13日 香芋批 $11.5 優惠至7月13日 藍莓新地 $12.5 優惠至7月13日

麥當勞優惠｜指定超值套餐減$10／魚柳包餐連飲品$20

麥當勞app還不時推出【獨家專享】優惠，由即日起至7月19日，購買指定超值套餐減$10，但不適用於雙層芝士孖堡套餐、麥炸雞系列套餐、麥樂雞套餐及豬柳蛋漢堡麥麥食超值套餐及本應用程式最新推介版面內的套餐。

麥當勞指定超值套餐減$10

還有下午茶優惠，由即日至7月10日可以$20可購買魚柳包餐配飲品（原價$30起），可轉配或加錢升級其他飲品。而脆香雞翼2件及蘋果批配飲品只需$30（原價$44起），麥樂雞4件及麥炸雞1件配飲品也只是$32（原價$50起）

麥當勞下午茶優惠 魚柳包餐配飲品（原價$30起） $20 優惠至7月10日 脆香雞翼2件及蘋果批配飲品（原價$44起） $30 優惠至7月10日 麥樂雞4件及麥炸雞1件配飲品（原價$50起） $32 優惠至7月10日

優惠均不適用於山頂廣場、海洋公園、沙田馬場、 跑馬地馬場及香港國際機場內之所有麥當勞餐廳。

滑嘟嘟潮物周邊｜7月8日起，一連三星期分階段換購

此外，用戶可在App內網購人氣滑嘟嘟潮物，由運動配件、時尚拖鞋、休閒沙灘褲到滑嘟嘟公仔掛飾等。購買後憑QR Code於14天內到指定餐廳取貨。換購時間如下：