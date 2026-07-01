Pizza Hut優惠｜買1送1送Pizza/意粉+限時優惠碼再減$70
撰文：張雨靜
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Pizza Hut優惠｜買一送一｜Pizza Hut香蒜肉絲意粉7月1日限定買1送1！在7月2日至31日再接力推出超抵買1送1優惠！16款主食、必勝批及意粉自由配搭，低至$73起！更可以與快閃優惠碼疊加使用！最高可減$70！想知有什麼主食有份？即睇內文！
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Pizza Hut優惠｜7.1限定——香蒜肉絲意粉買1送1／平均$35客
7月1日回歸限定！只要堂食或訂購外賣自取時，向店員出示只指定facebook Post，即可享香蒜肉絲意粉買一送一優惠！平均每客只需$35! 只限堂食及店內訂購外賣自取，堂食需另收正價之加一服務費，數量有限，送完即止。
Pizza Hut優惠｜16款主食自選配搭買1送1 —— 平均低至$73
7月2日至31日期間，Pizza Hut推出全新「自選配搭1+1」，可自由配搭多達16款精選主食、必勝批及意粉！惠顧主菜免費贈送的主食陣容包括必勝批（普通批）及意粉，當中包括三款「千島海鮮」、「夏威夷風光」及「經典至尊」必勝批；還有「香濃肉醬意粉」、「海鮮寬條麵」、「芝士菠菜蘑菇長通粉」及「香蒜肉絲意粉」，而且優惠全天候適用於堂食、外賣自取或外送速遞。
16款精選主菜如下：
+5
免費贈送主食如下：
+2
Pizza Hut優惠｜快閃優惠碼 —— 減高達$70
「自選配搭1+1」在即日起至7月15日期間，更可同步享用「SUMMER FLASH 快閃」限時優惠！不論堂食、外賣自取或外送速遞，經全線分店或網上落單均可享高達$70折扣優惠！
消費滿 $200減$40折扣
堂食（下午5時半前）或外賣自取（全日）消費滿 $200
堂食結賬或網上落單時輸入優惠碼【PH40】，即減 $40
消費滿 $350減$70折扣
堂食（下午5時半後）或外送速遞（全日）消費滿 $350
堂食結賬或網上落單時輸入優惠碼【PH70】，即減$70
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