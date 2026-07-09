洗甲水用途｜修復T恤印花裂痕秒變全新！專家教洗甲水4大隱藏用途

洗甲水用途｜救衣大法｜衣服穿久了，上面的膠印花裂開一舊舊，是不是要扔掉？近日有網民在Threads分享奇蹟救衣大法，只需用化妝棉沾上洗甲水輕輕按壓，原本滿佈裂紋的圖案竟然一秒神奇癒合，瞬間回復全新一樣！影片一出隨即被全網瘋傳，大批網民驚呼簡直是奇蹟。不過，洗甲水的神奇功效又點止救回衣物印花？原來還可以用來輕鬆處理污漬等。想知更多？即睇下文！



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網民實測：Threads瘋傳奇蹟救衣短片 圖案裂紋1秒消失

近日有日本網民在Threads發文表示，「在把它扔掉之前，我很高興我嘗試了這個方法！」並分享一段實測短片。片中只見網民用化妝棉沾上某液體，輕輕在裂開的印花上面按壓，原本一條條明顯的龜裂痕跡，竟神奇地自動癒合，整件T恤瞬間變得同全新一樣。

影片一出隨即引起全網熱議，不少網民留言分享，該影片中使用了MUJI無印良品洗甲水，還原衣服上老化、龜裂的圖案。也有網民睇完紛紛大讚：「直情係奇蹟！」、「今晚返去即刻試！」。

網民留言分享，影片中使用了MUJI無印良品洗甲水，還原衣服上圖案的龜裂。（MUJI官網截圖）

洗甲水用途｜為什麼洗甲水能復原衣服圖案？

大部分印花T恤的圖案是採用熱轉印製造，而洗甲水當中的成分，例如乙酸乙酯，能夠輕微溶解燙畫圖案的表面。當裂開的膠膜被溶劑輕微軟化後，再加上用手指輕輕施加壓力，斷裂的纖維同膠膜就會重新黏在一起！

不過，此方法只適用於膠轉印或彩膠等帶有明顯塑膠感、膠質面的印花圖案，如果是絲網印刷或染料印花就未必適合啦！

洗甲水方法只適用於膠轉印或彩膠等帶有明顯塑膠感、膠質面的印花圖案。（AI生成圖）

MUJI洗甲水 ｜簡單3步！衣服印花還原大法教學

只要跟住以下3個極簡單步驟，手殘黨都可以輕鬆搞掂：

【1】將MUJI洗甲水倒在化妝棉或者乾淨的廢布上。

【2】針對印花龜裂或者變黏的位置輕輕按壓，等洗甲水滲透入表面。

【3】塗完洗甲水之後，隨即用手指在圖案表面輕輕按壓撫平，稍微軟化的裂開膠膜就會重新黏合。

洗甲水隱藏用途｜洗甲水3大日常功效

除了還原T恤印花外，洗甲水還有另外幾個神奇功效：

洗甲水隱藏用途【1】處理被AA萬能膠黐住的手指

日本超能膠大廠セメダイン曾在官方X上分享，可以用來處理被AA萬能膠黐住的手指。

步驟【1】先在容器內倒入約40℃的溫熱水，然後將黏住的手指浸入水中輕輕揉搓。

步驟【2】持續揉搓直到手指可順利分開。

步驟【3】手指上還有一些殘留的超能膠，可將洗甲水倒在棉花上來回輕擦手指，就可去除膠漬。

洗甲水隱藏用途【2】清理貼紙膠漬

家中的小朋友經常到處塗鴉和亂貼貼紙，總讓人為清理污漬而大感頭痛。日本家事達人藤原千秋建議，可以試將洗甲水倒在乾淨的化妝棉上，輕輕擦拭要清潔的區域，讓卸甲水能充分浸透，便能輕鬆去除。

洗甲水隱藏用途【3】消除木地板鞋底刮痕

此外，全球最大的連鎖家庭清潔公司之一——美國美利傭人（Merry Maids），也在官方居家清潔知識庫中指出，面對瓷磚或超耐磨木地板上難以去除的黑色鞋底刮痕，可以用微纖維布沾取適量含丙酮的洗甲水，輕輕擦拭刮痕處直到它褪色消失，接著再立刻用清水抹布將殘留物擦拭乾淨即可。

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