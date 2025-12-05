網購劣質衣服｜內地揭毒性＝200包煙　專家警告或致癌　4類衫高危

網購劣質衣服｜網購平價衫隨時變成「貼身殺手」？不少港人愛用內地網購平台購物，但原來隨時會惹禍上身。根據中視新聞和多地市場監管部門的調查，部分內地網購衣物所含的致癌物質極高，其中有樣本毒性竟等同於200包煙！這類化學物質不只停留在表面，更會透過皮膚與毛孔直接滲入體內！究竟哪類衣物最高危？我們該如何避開這些致癌陷阱？即看下文啦！



網購劣質衣服｜1款衣物有毒性＝200包煙！2大致癌物超標！

去年，國家市場監督管理總局對深圳市安若依電子商務有限公司的女裝進行抽查，竟意外發現黑色衣物含有的可致癌衣物染料比國家標準高岀20倍，致癌物如200包煙！除了黑色衣物，牛仔褲或標榜不易皺、免燙的衣物也顯示致癌物超標。

這些不合格的服飾能以超低價發售，是因為生產商使用了廉價、甚至是被國家禁用的化工原料！

調查發現黑色衣物含有的可致癌衣物染料比國家標準高岀20倍，致癌物如200包煙！（中視新聞截圖）

網購劣質衣服｜黑色衣物致癌物【1】聯苯胺

美國衛生與人群服務部（DHHS）和世界衛生組織（WHO）以及美國環境保護署（U.S. EPA）已認定聯苯胺是人類致癌物，世界衛生組織癌症研究機構更把聯苯胺列為一級致癌物！

毒物科醫師顏宗海指出，聯苯胺過量，會增加膀胱癌的風險。（中視新聞截圖）

聯苯胺是被製造出來的化學物質，並非自然存在。在動物實驗觀察到，聯苯胺會對肝、腎、免疫和神經系統造成影響。台灣毒物科醫師顏宗海指出，聯苯胺過量，會增加膀胱癌的風險。

網購劣質衣服｜衣物致癌物【2】甲醛

除了黑色衣物，牛仔褲或標榜不易皺、免燙的衣物也顯示含有過量的甲醛。（淘寶產品照）

除了黑色衣物，牛仔褲或標榜不易皺、免燙的衣物也要特別留意。因為它們正正是靠過量的甲醛，衣物才能達到不易皺效果。而世界衛生組織（WHO）早已把甲醛定義為第一類致癌物質！

根據香港環保署建議的室內空氣質素指標，甲醛量若超過0.081ppm即對人體有一定傷害。短期吸收會引致嗅覺、肺、肝及免疫功能異常等，長期吸收或有機會引發鼻咽癌以及血癌。

網購劣質衣服｜網民：別為了省錢犧牲健康

事件曝光後，引發網民極度恐慌！（Freepik圖片）

事件曝光後，令不少網民注意：「之前買過網購的黑色衣服，有一股刺鼻怪味，不敢穿、直接丟掉」、「別為了省錢犧牲健康」、「衣服都是要洗乾淨才能穿」、「貴唔係一定好，太平一定有問題」。

網購劣質衣服｜哪4類衣物高危?

以後不敢內地網購衣服？別擔心！這並不意味著要戒掉網購，只要避開以下4類衣服，就能謝絕隱形毒害！

學會以下4招，就能安心消費、遠離隱形毒害！（Freepik圖片）

網購劣質衣服【1】欠吊牌與標籤

根據內地《國家紡織品基本安全技術規範》，服裝分為3類，應優先選擇B類（直接接觸皮膚）或A類（嬰幼兒產品）的衣物。而C類（非直接接觸皮膚）衣物應避免貼身穿著，若衣服吊牌上沒有任何安全等級標示、無合格證或廠名廠址，就要特別留意！

網購劣質衣服【2】味道刺鼻

新衣服若有刺鼻、濃烈、不自然的化學氣味，很大機會就是甲醛或揮發性化學物超標，尤其是顏色鮮艷、摸起來過於僵硬或有亮麗塗層的印花衣物，風險更高！同時黑色的貼身衣服也要盡量避免，因為黑色有機會是掩蓋染色失誤，因此建議選購淺色衣服。

新衣服若有刺鼻、濃烈、不自然的化學氣味，很大機會就是甲醛或揮發性化學物超標。（Freepik圖片）

網購劣質衣服【3】即買即穿

台灣營養功能醫學專家劉博仁建議，新衣服尤其是貼物衣物，最好清洗一次後才穿著，因為甲醛等水溶性有害物質可透過清洗有效去除。並建議清洗時使用30至40度的溫水浸泡，或在水中加入少量白醋、小蘇打粉，有助中和及去除殘留化學物。

網購內地衣服【4】 價格太便宜

購買衣服時，切勿盲目追求價格過低的衣物，這些衣物往往是以犧牲品質和使用劣質原料為代價。

(全文完)