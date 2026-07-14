動漫節優惠6大｜5折福袋！埃及Hello Kitty+Hot Toys　有陀螺新品

ACGHK 2026｜動漫節｜全港動漫迷年度盛事！第27屆香港動漫電玩節將於7月24日至28日於灣仔會展舉行。一連五日的展期集結了動漫、電玩、同人創作及Cosplay舞台。今年亮點滿滿，除了有Sanrio埃及主題全球首發、Hot Toys兩千呎巨型珍藏搶先買，還有csl、XPower等品牌推出低至半價的會場限定優惠。即看下文搶先鎖定6大必看人氣IP與門票獨家激減優惠！



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動漫節2026｜6大人氣IP開賣／動漫節產品優惠

今年動漫節有多款超人氣IP公仔開賣，最矚目登場的當然是神秘古埃及主題Sanriocharacters！位於Hall1的埃及主題展位設有高達2米的埃及造型Hello Kitty巨型打卡裝置，一眾換上特色造型的Sanrio角色亮相，讓粉絲盡情打卡留念。

Sanrio全新埃及主題系列商品將於動漫節率先發售，六大超人氣角色換上全新埃及造型神秘登場。

另外，3大人氣角色Hello Kitty、Melody及Kuromi更會以全新長腿百變造型亮相！一眾Sanrio迷絕對要大買特買！

Monchhichi｜太陽花活力周邊首度發售

除了Sanrio之外，也有最近大熱的Monchhichi！現場將帶來揉合了充滿活力太陽花元素的吊飾、T恤、環保袋等多款會場首發周邊產品。

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Hot Toys｜2,000呎巨型展覽與珍藏人偶現貨激搶

玩具迷注意！Hot Toys今年將強勢進駐香港動漫電玩節，打造約2,000平方呎的大型珍藏人偶展覽。當中必搶產品包括限量400套現貨發售的鐵甲奇俠Mark VII (Exo-Chrome Clear Version)1:6比例合金珍藏人偶，以及《蜘蛛俠：英雄重生》蜘蛛俠1:6比例珍藏人偶。動漫節期間會場將率先發售300套普通版現貨，現場預訂還可享動漫節特別優惠！

XPower｜聯乘14大動漫IP與會場獨家5折福袋

香港本土3C數碼周邊品牌XPower亦於本屆動漫節聯乘14個知名動漫IP推出周邊商品，包括Sanrio旅行小家電福袋，多款實用產品$600有找！另外，當中有部份產品更享有只限動漫節展場發售的5折獨家優惠，記住把握機會啦！

csl×網上行｜5G AI科技體驗與三大電玩主機半價極限流

csl與網上行今年在動漫節以極速5G網絡及F5G-A超級寬頻打造科技體驗，讓入場者能現場盡情潮玩最新AI工具。csl展位特別夥拍HONOR、PlayStation及Xbox三大品牌，設立遊戲迷專屬體驗區，現場展出各式熱門主機、周邊配件、5G AI手機以及精選電子產品，更推出低至半價的會場限定震撼優惠。由於優惠產品數量有限，想掃貨的朋友記得盡早出手！

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爆旋陀螺X｜特設對戰區／展出最新款

全城掀起熱潮的爆旋陀螺X已落實參展！今次動漫節特設陀螺對戰區，期間更有特別嘉賓現身，隨時有機會與他們同場激戰。除了對戰，大家亦可以在展示區率先欣賞到最新款的陀螺新品！各位陀螺戰友是時候齊集現場戰鬥啦。

獨家優惠｜01空間獨家優惠、電子QR Code入場快一倍

常規門票及專屬證件將於7月2日起正式開售。想慳到盡兼快人一步入場？用「01空間」售票平台網頁或大會App預購，即可享獨家激減$5優惠！入場時直接Show電子門票QRCode，掃碼速度比實體便利店飛快足足一倍！

ACGHK全票：$50

小童全票（3至11歲）：$25

動漫節快線門票：$150（10:30AM起特快進場）

Cosplayer登記證：$50（實名制，每日限4,500張。如欲穿Cos裝進Hall1逛大攤位，需於下午5點後方可進入，且限一次）

攝影師入場證：$220（實名制，每日限600張。可帶大型器材由5FG通道進場，自由穿梭Hall3及Hall5）

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