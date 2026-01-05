日本動漫迷朝聖景點13選：柯南/火影/多啦A夢/小新　有你本命嗎 ?

日本有許多膾炙人口的動漫作品，更是許多動漫迷們喜愛的動漫聖地。不管是從小看著我們長大的《多啦A夢》、《火影忍者》、《名偵探柯南》，還是從國外紅到日本的史努比、姆明等，都可以在日本看到他們的蹤影！



本篇就整理了13個受歡迎的動漫小鎮及景點，喜歡的粉絲們千萬別錯過聖地之旅啦。

日本動漫主題景點推薦

1. 烏龍派出所博物館

人氣作品《烏龍派出所》雖然已完結多年，人氣仍居高不下！

烏龍派出所在故事中的東京葛飾區龜有地區打造全新的「烏龍派出所博物館」，除了將還原故事中的「龜有公園前派出所」之外，預計也將展示出《烏龍派出所》的原畫、名場面體驗......等，主角兩津勘吉也將化身館長帶領大家一窺《烏龍派出所》的世界觀，粉絲們一定要來朝聖！

烏龍派出所博物館

地址：東京都葛飾區龜有3丁目32-17

營業時間：10:00-18:00

票價資訊：一般票700日圓、國中及小學生300日圓、小學以下孩童免票入場

詳細內容以官方資訊為主



2. 史努比博物館

2025年2月重新開幕的史努比博物館別錯過啦！2019年開幕的東京史努比博物館經過更新之後以全新的面貌迎接大家，在1樓入口處就可以看見打哈欠的史努比，毫無意外這裡成為了最熱門的打卡點。再走進展館內可以看見充滿史努比的房間、以《花生漫畫》為主題的畫廊、大型史努比等，可以說是會讓粉絲們失心瘋、殺爆記憶體的新景點呢！

來到史努比博物館還要帶著滿滿的週邊商品回家！這次開幕祭出了165件全新商品，包含紙膠帶、T恤、絨毛娃娃等，咖啡廳也推出全新菜單，喜歡史努比的朋友們別錯過囉。

史努比博物館

地址：東京都町田市鶴舞3-1-4

電話：+81 42-812-2723

營業時間：平日10:00-18:00，假日10:00-19:00

票價資訊：一般票2000日圓、國中及高中生1000日圓、4歲至小學生600日圓（預售票-200日圓）

詳細內容以官方資訊為主



3. 藤子・F・不二雄博物館

有誰是看《哆啦A夢》長大的！（舉手）藤子・F・不二雄博物館共有三層樓的展示空間，包含特展區、F劇場、戶外區域、販賣部等，企劃展目前展示「藤子・F・不二雄」老師誕生90周年紀念原畫展，另外還有常設展區域可以想像老師作畫的過程、環境及心路歷程。F劇場則會輪播原創動畫，推薦大家可以將劇場的票根留下來做紀念。

戶外區域則有像是哆啦A夢、胖虎、任意門等多個造景可以供大家拍攝，館內也有漫畫區域，甚至連中文版漫畫都有呢！也難怪踏進園區內就像是走進時光隧道般，讓每個到訪的朋友們都可以沉浸在哆啦A夢的世界。

就連餐廳都很有看頭呢！博物館咖啡廳的餐點也融入了《哆啦A夢》的元素，像是人氣餐點燉牛肉配上記憶吐司就忍不住讓人會心一笑，哆啦A夢造型的咖哩也非常受到歡迎。吃飽飯再到禮品店買銅鑼燒剛剛好。

藤子・F・不二雄博物館

地址：川崎市多摩區長尾2丁目8番1號

聯絡電話：0570-055-245

營業時間：10:00-18:00（週二公休）

票價資訊：成人1000日圓、國中及高中生700日圓、4歲以上兒童500日圓

詳細內容以官方資訊為主



4. 吉卜力公園

來到日本最不能錯過的主題景點非「吉卜力公園」莫屬啦！2022年新開幕的吉卜力公園集結吉卜力工作室的人氣動畫作品場景，像是神還原《千與千尋》名場面、打造猶如《龍貓》世界的「DONDOKO之森」以及揭密《哈爾的移動城堡》中城堡的模樣等等，五大園區讓所有吉卜力粉絲們都可以窺探作品場景，主場館「吉卜力大倉庫」更有三大展覽不定期更換！提醒大家在館內走逛時不要忘了抬頭仔細觀察，以免錯過彩蛋囉。

吉卜力公園採預約制進場，門票會在前兩個月開放於網路上購票，建議大家提前購買，並預留整天的時間好好感受吉卜力公園的魔幻空間，沉浸在吉卜力動畫的世界觀！

吉卜力公園

地址：愛知縣長久手市茨原川毛大津1533-1（愛・地球博紀念公園內）

電話：0570-089-154

營業時間：週一至週五10:00-17:00、週六及週日9:00-17:00，每週二休園

票價資訊：依據票券及範圍不同而有不同的價格，詳情請依官網公告為主

詳細內容以官方資訊為主



5. 二次元之森

如果想要多種願望一次滿足的話，二次元之森就是最適合動漫迷朝聖的地方啦！位在淡路島公園的「二次元之森」如其名打造了讓粉絲們失心瘋的二次元世界，包含《勇者鬥惡龍》、《哥斯拉》、《火影忍者》、《蠟筆小新》以及期間限定合作的《SPY x FAMILY 間諜家家酒》，多項遊樂設施將漫畫中的世界搬至現實，讓漫畫不再只是書本裡的世界囉！

「二次元之森」人氣最高的兩大區域就是火影忍者和蠟筆小新啦。火影忍者區域可以化身成忍者挑戰迷宮，還推出期間限定解謎遊戲，別忘了解完後到巨大火影岩前打卡！

蠟筆小新區則是小朋友們的最愛，共有不同程度的戶外設施體驗，挑戰大家的膽量。也有適合小小朋友們的雙葉幼兒園和遊樂場，讓大家可以和春日部防衛隊的成員們合照。

二次元之森

地址：兵庫縣淡路市楠本 2425-2

電話：+81 799-64-7061

營業時間：10:00-22:00

票價資訊：入場免費，進入各區域需另外購票，詳情請見官網

詳細內容以官方資訊為主



6. 姆明主題公園

喜歡姆明的朋友們一定要來！位在埼玉縣的姆明主題公園有眾多遊玩設施及打卡造景，走進園區內就能感受到宛如從繪本中直接搬至現實的歐風鄉村造景，尖塔房屋、池塘、花園，不僅是亞洲第一座，同時也是日本第一個以姆明為主題的遊樂園。

走進主題公園中必打卡的就是姆明的家，根據原著還原廚房、餐廳、房間等空間，還可以和姆明合照喔！除了姆明的家之外，劇場表演和電影院也是必看的重頭戲之一，喜歡刺激冒險的朋友們可以嘗試溜索體驗，在400公尺高的地方越過池水感受高速滑落的快感！

姆明主題公園

地址：埼玉縣飯能市宮澤327-6

營業時間：週一至週五10:00-17:00，週六及週日10:00-18:00

票價資訊：預售成人票3400日圓、兒童票2000日圓；當日成人票3600日圓、兒童票2200日圓

詳細內容以官方資訊為主



7. ROSA & BERRY多和田

超級無敵羊咩咩主題花園在滋賀！英式花園「ROSA & BERRY多和田」打造現實版的小羊Shaun主題農場，不只有故事中出現的牧場主人農舍、小羊Shaun睡覺小屋、小羊Shaun主題商店還有主題咖啡廳等著大家來打卡！

看完Ｑ版的，來看真實版的小羊Shaun（笑）。ROSA & BERRY多和田真的有養羊，而且只要100日元就可以在活動時間內近距離餵食綿羊喔！園區內還有去年新落成的糖果花園、工作坊等可以體驗，如果想來點不一樣的主題式景點，這個農場花園就很合適。

ROSA & BERRY多和田

地址：滋賀縣米原市多和田 605-10

電話：+81 749-54-2323

營業時間：10:00-17:00

票價資訊：成人票1900日圓、兒童票1000日圓，價格隨季節變動調整，實際請依官網公告為準

詳細內容以官方資訊為主



8. 火影忍者×博人富士木葉隱村

火影迷必朝聖！富士急樂園在2019年打造真實版的木葉忍者村，讓大家來挑戰成為火影裡的角色啦。在刺激的3D射擊道場可以摧毀目標，挑戰自己能不能成為合格的忍者；換影劇院體驗VR設施，粉絲們必訪的忍道館不僅門口有鳴人和蛤蟆文太可以拍照打卡，裡面更展示了動畫《火影忍者疾風傳》中的動畫設定及相關資料，讓火影迷除了可以盡情玩遊樂設施之外，也能夠透過展示更了解故事的背景設定。

室外區域可以跟卡卡西、我愛羅、春野櫻、鹿丸等角色合照，走在園區裡面可以隨時注意周遭有沒有火影的彩蛋。離開之前也別忘了品嚐鳴人最愛的「一樂」拉麵，豪華份量的叉燒擺滿整個碗看起來超欠吃，就連蛋上也有玄機喔！

火影忍者×博人富士木葉隱村

地址：山梨県富士吉田市新西原5-6-1

聯絡電話：03-3400-3294

營業時間：營業時間因平、假日及季節更動調整，請依官網公告為主

票價資訊：成人票6000-7800日圓、國中及高中生5500-7300日圓、小學生4400-5000日圓、65歲以上長者2100-2500日圓

詳細內容以官方資訊為主



9. 柯南小鎮、青山剛昌故鄉館

「柯南小鎮」粉絲們必訪！鳥取縣北榮町是《名偵探柯南》作者青山剛昌的故鄉，在由良車站到青山剛昌故鄉館的路上沿途可以看到柯南大道、工藤新一的家、米花小鎮等，一路步行到青山剛昌故鄉館有柯南銅像、下水道孔蓋等可以拍照打卡，找尋柯南、小蘭的身影~

青山剛昌故鄉館裡面展示了《名偵探柯南》的故事設定、角色人物、原稿等展品，並設置互動裝置讓大家可以透過遊戲互動闖關。雖然展館空間不大但展示眾多動畫製作的內容，也能夠看到柯南、怪盜基德的身影與他們合影。最後，離開之前別忘了到販賣部買週邊商品啦。

青山剛昌故鄉館

地址：鳥取縣東伯郡北榮町有束宿 1414 號 689-2221

電話：+81 858-37-5389

營業時間：9:30-17:30

票價資訊：成人700日圓、國中及高中生500日圓、小學生300日圓

詳細內容以官方資訊為主



10. 水木茂紀念館

2024年經歷整修、於2025年4月20日開放的水木茂紀念館展示了《鬼太郎》作者水木茂老師的作品內容，包含重現水木茂老師的工作室、水木茂老師筆下的妖怪、妖怪們的秘密以及過往老師到各地取材時所蒐集的民間信仰相關藝術品，光是從這些收藏品中就可以發現水木茂老師在設定背景及作畫時所下的苦功與田野調查的深度。

館外的庭園以及紀念館後方的妖怪樂園也能夠看到鬼太郎、眼珠老爹、鼠男、貓女的身影，推薦大家來到境港時連同附近的妖怪之路及妖怪食品研究所等也一起逛逛，深入了解這個鬼太郎小鎮吧！

水木茂紀念館

地址：鳥取縣境港市本町5番地

電話：+81 859-42-2171

營業時間：9:30-17:00

票價資訊：成人票1000日圓、國中及高中生500日圓、小學生及身心障礙者300日圓

詳細內容以官方資訊為主



11. 櫻桃小丸子樂園

靜岡是小丸子的故鄉，動畫《櫻桃小丸子》就是作者櫻桃子以自己的童年為藍本所繪，漫畫中的許多場景都在靜岡市清水區，推薦大家如果想要朝聖小丸子的故鄉可以一併旅遊！櫻桃小丸子樂園則是隱藏在商場內，館內還原了小丸子的家、3年4班教室等經典場景，還可以另外租借服飾打卡拍美照！

雖然櫻桃小丸子樂園的空間不大，但商品販賣區的原創週邊商品真的超好買！琳瑯滿目的商品非常多種，且週邊賣店、雕像和沙畫體驗區是可以免費參觀、拍照打卡的，幸運的話還可以遇到小丸子本人喔。

櫻桃小丸子樂園

地址：静岡縣静岡市清水區入船町13-15

電話：+81 54-354-3360

營業時間：10:00-20:00

票價資訊：成人（中學生以上）1000日圓、小學生700日圓

詳細內容以官方資訊為主



12. LaLa garden 春日部

LaLa garden春日部是一間位在春日部市中心的大型購物中心，從春日部車站走路大約10分鐘就到。裡面有各式各樣的商店、餐廳、超市，還有電影院，是當地人週末逛街、吃飯的熱門地點。因為就在《蠟筆小新》的故事舞台附近，有時也會看到和小新相關的活動或展示，對粉絲來說是一個順路可以逛一下的地方。整體氣氛輕鬆好逛，適合安排在春日部一日遊裡當作中繼站或休息點。

此外在LaLa garden 春日部3樓還設有「風起雲湧的不理不理電影工作室」，這個小型常設展以小新劇場版的世界觀為靈感打造，結合動畫場景重現、角色看板與期間限定的活動展區，雖然展區規模不大，但處處都是蠟筆小新粉絲的驚喜，黃金露屁屁蠟筆小新也是在這喲！

LaLa garden 春日部

地址：日本埼玉縣春日部市南1-1-1

電話：+81 48-731-6711

營業時間：10:00-2:00

票價資訊：免費入場

詳細內容以官方資訊為主



13. 水水獺公園

三重縣鈴鹿市、鳥羽市的「水水獺公園」，已於2025/7/14全新開幕！公園裡有超高水水獺溜滑梯，還有結合鈴鹿市著名的賽車活動，可以看見坐在賽車上的水水獺，光看照片就令人心動不已，趕緊找時間前往三重跟全新的寶可夢公園見面！

水水獺公園

地址：三重縣鈴鹿市住吉町地内

票價資訊：免費入場



無論你是從小陪伴至今的忠實粉絲，還是剛踏入二次元世界的新手，這些以動漫為主題的景點都能讓人親身走進作品的世界，感受角色們的熱血與感動。從《火影忍者》的木葉忍者村，到《名偵探柯南》的米花鎮，每一處都是動漫迷心中的夢幻舞台。下次到日本旅行，不妨把這些動漫景點列入行程，讓旅途多一份驚喜與回憶！

動漫迷朝聖景點常見問題 Q&A

有哪些日本動漫主題景點值得推薦？ 推薦的日本動漫主題景點包括烏龍派出所博物館、史努比博物館、藤子・F・不二雄博物館、吉卜力公園、二次元之森、嚕嚕米主題公園、ROSA&BERRY多和田、火影忍者×博人富士木葉隱村、柯南小鎮、青山剛昌故鄉館、水木茂紀念館、櫻桃小丸子樂園、LaLa garden 春日部和水水獺公園。 烏龍派出所博物館的地址和票價是多少？ 烏龍派出所博物館位於東京都葛飾區龜有3丁目32-17。一般票價為700日圓，國中及小學生300日圓，小學以下孩童免票入場，葛飾區民另有優惠200日圓。 史努比博物館的營業時間和票價是多少？ 史努比博物館平日營業時間為10:00-18:00，假日為10:00-19:00。一般票價為2000日圓，國中及高中生1000日圓，4歲至小學生600日圓（預售票可減200日圓）。 吉卜力公園的門票如何購買？ 吉卜力公園採預約制進場，門票會在前兩個月開放於網路上購票，建議提前購買並預留整天的時間參觀。 櫻桃小丸子樂園的票價和營業時間是多少？ 櫻桃小丸子樂園的成人票價為1000日圓，小學生票價為700日圓，營業時間為10:00-20:00。

【本文獲「輕旅行」授權轉載。】