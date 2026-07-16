美心MX優惠｜燒乳鴿$39+限時優惠$9.9咖啡果茶/全新黃皮茉莉冰茶

美心MX優惠｜炎炎夏日，最適合買杯清爽手搖飲品降溫。美心MX全新推出「MX茶坊」系列限時優惠，只需$9.9就有一杯，優惠主打多款果漾咖啡及果茶。若惠顧套餐，亦只需加$4即可轉配。數量有限，換完即止！即睇詳情！



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美心MX推出新優惠！（官方圖片）

美心MX優惠｜多款果咖果茶$9.9！套餐$4加配

即日起，美心MX推出限時優惠，多款果咖果茶只需$9.9，除了全新推出的「黃皮茉莉冰茶」，更可選擇果漾美式咖啡、果漾冰茶等等，若惠顧套餐，亦只需加$4即可轉配。啱晒作為夏天消暑飲品！

提提大家，優惠不適用於大會堂分店，以及不可與其他優惠同時使用。數量有限，售完即止。優惠期由即日至另行通知。

美心MX優惠｜原隻豉香雞$63＋紅燒乳鴿$39起

美心MX另一優惠，即日下午3:30起，外賣原隻豉香雞只需$63（原價$98），還會幫你斬好！此外，紅燒乳鴿亦只是$39/隻；$69/2隻；以及$99/3隻（原價$63/隻），十分適合晚餐加餸！優惠期由即日至另行通知。

提提大家，優惠不適用於大會堂、西九龍站及大學站分店，且只適用於外賣；以及不可與其他優惠同時使用。數量有限，售完即止！

原隻豉香雞$63＋紅燒乳鴿$39起（官方圖片）

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