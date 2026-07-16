天文台料周五狂風雷暴　雨傘不跣水？日專家教風筒修復法30秒變新

雨天｜雨傘｜雨傘漏水｜受低壓槽影響，今日（16日）起本港將一連五日迎來驟雨及雷暴，局部地區雨勢有時頗大，市民出門必須隨身帶備雨傘。不過，雨傘用久了出現雨水滲透、遮內滴水的尷尬情況，千萬別急著丟掉！日本家務達人分享，只需用風筒，即可輕鬆回復雨傘原有的跣水能力，讓舊雨傘瞬間變新遮！想知點做？即看下文！



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天氣｜天文台料周五狂風雷暴

天文台指，受一道廣闊低壓槽影響，本周末至下周初天氣仍然不穩定，據天文台九天天氣，周五（17日）大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。初時雨勢有時頗大。惡劣天氣料維持至下周初。

天文台料周五大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。初時雨勢有時頗大（天文台截圖）

雨傘漏水｜雨傘用久滲水專家揭：長期摩擦

不知道大家有沒有遇過，落雨時撐傘結果傘內一直滴水，令人超狼狽！日本家務達人和田由貴在節目《ZIP！》中指出，雨傘表面本來有一層具備撥水特性的細小絨毛，但當雨傘經過長期摩擦、收納擠壓或用手觸摸後，這些絨毛會扁塌變軟，失去擋水能力，導致雨水直接滲入布料。

當雨傘經過長期摩擦後，表面絨毛會扁塌變軟，失去擋水能力，導致雨水直接滲入布料（ZIP＠YouTube截圖）

雨傘｜用1電器舊遮即時變新遮

和田由貴分享一招變新遮！她建議，大家可以先利用風筒的暖風把雨傘吹乾，每一面布料吹約30秒，布料吹乾後，即時回復不沾水的雨傘。她提醒，使用風筒吹乾時必須要與雨傘表面保持至少10厘米的距離，如果長時間吹同一個位置，有可能令布料變質或損壞。

她建議，大家可以先利用風筒的暖風把雨傘吹乾，每一面布料吹約30秒，布料吹乾後，即時新雨傘。（ZIP＠YouTube截圖）

和田由貴指，使用風筒的熱風去吹乾雨傘布料，防水物料上的毛刷會回復到原本的位置，跣水能力會回復到原來一樣！另外，部分雨褸或雪褸，如果跣水能力變差同樣可以使用這個方法！

另外，和田由貴指部分雨褸或雪褸，如果跣水能力變差同樣可以使用這個方法。（ZIP＠YouTube截圖）

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