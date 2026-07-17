一粥麵優惠｜快閃優惠低過5折！冬瓜盅+滷水鵝+煎魚5餸2人餐$109
撰文：蘇翰林
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一粥麵優惠｜快餐店優惠｜餐廳優惠｜一粥麵推出超抵2人豪華冬瓜盅套餐！只需$109（原價$227起），就可歎到足足5個餸，優惠更是堂食和外賣都用得。此外，七月還有兩大抵食優惠，即睇優惠詳情！
一粥麵優惠【1】一粥麵超抵2人豪華冬瓜盅套餐
一粥麵7月又有新優惠！7月23至26日期間，下午5時後，一粥麵推出超抵2人豪華冬瓜盅套餐！只需$109（原價$227起），低於5折，就可歎到鮮味冬瓜盅、潮式滷水鵝、煎封原條鯰魚或 滑蛋粟米魚塊、油菜（2碟）、白飯（2碗），堂食外賣都適用！數量有限，售完即止。
一粥麵優惠【2】$32鮮蝦雲吞麵
此外，即日起，逢星期一至三11點後，一粥麵的鮮蝦雲吞麵連熱飲只售$32（原價$44起）。留意，鮮蝦雲吞麵優惠不適用於自助點餐機／手機點餐／網上外賣平台，以及每人限購1碗，數量有限，售完即止！
一粥麵優惠【3】外賣自取限定 $100/3盒鮮蝦雲吞
一粥麵外賣自取也有抵食優惠！即日起，上午11時後，大家只要在手機點餐時選擇外賣自取，即可享盒裝鮮蝦雲吞$100/3盒（原價$144），一盒有足足17粒，放在雪櫃隨時吃都可以。
提提大家，上述優惠不適用於自助點餐機／手機點餐，而且不適用於香港站、機場及屯門醫院分店。
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