洗衣機塞滿開機超錯！耗電耗水隨時皮膚炎！正確清洗5招+放衫次序

洗衣機慳電方法｜不少人為了節省電費，通常都會將衣服儲起來，直至儲夠一機衫才開機清洗。不過，原來這個觀念大錯特錯！日本專家指出，衣服塞得太滿不但會令衣服洗不乾淨，更會增加洗衣劑殘留的機會，隨時導致皮膚炎。到底裝多少才是洗衣機的「黃金洗衣量」？如何能把衣服洗得乾淨又不浪費水電？以下專家教路的洗衣機正確使用方法，必學！



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「洗衣機塞滿一機衫才開機，可以慳水慳電，更加划算。」這是不少人的固有觀念，然而這樣做，其實大錯特錯！綜合日本洗衣達人平島利惠以及東京都清潔洗衣協會的說法，洗衣機塞太滿會有以下4大壞處！

洗衣機錯誤用法｜塞滿一機衫4大壞處

【1】導致衣物起皺、破損和變形

日本洗衣達人平島利惠曾實測，將洗衣機塞滿後再開機的洗衣效果，結果發現，洗衣機裡衣物過多，會阻礙洗衣劑和水流動，污漬不但無法被洗掉，衣物之間還會互相摩擦，導致起皺、破損和變形。

洗衣機裡衣物過多，會阻礙洗衣劑和水流動。（小紅書@MouMou）

【2】衣服洗不乾淨

東京都清潔洗衣協會指出，洗衣機是透過水流、攪拌和沖洗來去除污垢，而濕了的衣服會變重（尤其是大毛巾），導致難以在洗衣機內翻動，加上太多的衣服亦會令洗衣機沒有足夠的空間攪拌，進而影響清潔效果。

【3】烘乾不均勻焗出罨味

東京都清潔洗衣協會提醒，若一次過硬塞過量衣物，熱風根本無法順利穿梭於衣服縫隙，不但大幅拖慢烘乾進度，部分衣物更會處於半濕狀態，隨時焗出難聞的罨味。

【4】洗衣劑殘留致皮膚炎

東京都清潔洗衣協會解釋，塞滿洗衣槽會大幅削弱過水效能，令洗衣劑死卡在布料纖維之間，無法被水流徹底帶走。日本皮膚科學會指出，殘留的洗衣劑會破壞皮膚的天然屏障，使水分快速流失，進而引發紅腫、乾裂發癢的皮膚炎。

半濕的衣服容易滋生罨味。（小紅書@海金）

洗衣機正確使用5大貼士

衣服洗不乾淨，結果又要重新洗過，變相只會浪費更多的電費。到底怎樣才是正確使用洗衣機洗衣的方法？

洗衣機正確用法【1】掌握洗衣機「黃金洗衣量」

根據平島利惠建議，衣物需要有足夠的空間「游泳」，因此，她建議直立式洗衣機（頂揭式）的洗衣容量不宜超過80%；而滾筒型的洗衣機（前揭式，俗稱大眼雞）的工作原理是靠讓衣服「翻滾」來除污，它們需要足夠的空間旋轉、攪拌，因此應該控制在50%至70%內。

直立式洗衣機的洗衣筒容量不宜超過80%。（小紅書@望月）

洗衣機正確用法【2】切勿長時間堆疊衣服

不少人習慣將脫下來的髒衣服、濕毛巾直接丟進洗衣機內累積起來，平島利惠提醒，洗衣槽內環境潮濕，悶在裡面的衣服容易滋生細菌，建議平時使用通風的洗衣籃分開存放，要洗的時候再放進洗衣機。

洗衣機正確用法【3】控制洗衣劑用量

洗衣劑不是愈多愈好，過量的洗衣劑會影響洗衣機「過水」，導致洗衣劑和污垢可能會殘留在衣物上，還會因為流沫過多而拉長清洗時間，浪費更多水電。日本獅王（LION）專屬洗衣專家大貫和泉教路，直立式洗衣機的洗衣劑劑量標準應取決於水量；而滾筒式洗衣機則取決於衣物重量，建議在使用前應遵守洗衣劑背面的使用說明。

直立式洗衣機洗衣劑的劑量標準應取決於水量。（東京都清潔洗衣協會）

洗衣機正確用法【4】放入衣服宜下重上輕

平島利惠建議先放最重，然後再放最輕的衣服。她解釋，洗衣機的滾筒底部水流最為強勁，而且周遭的脈衝器亦是除污最有效的區域，因此應先放入像牛仔褲、棉褲和浴巾等難洗的重物，讓衣物能充分接觸到底部的強勁水流來去污，最後再放入較輕的衣物，以防止強勁水流破壞衣物材質。

洗衣機正確用法【5】定期清洗洗衣機

即使多麼正確地使用洗衣機，但如果洗衣機滾筒很髒，一切都是徒勞無功。霉菌、細菌和皮脂還是會慢慢累積並重新附在衣服上。因此，平島利惠建議，大約每月使用一次專用洗衣機清潔劑清潔洗衣機內腔。

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