迪士尼跑步嘉年華｜優獸大都會等4主題！3km/5km/10km報名詳情

Disney Magic Run Fest 2026｜香港迪士尼奇妙跑步嘉年華2026｜迪士尼大受歡迎的「10K Weekend」今年正式升級為「Magic Run Fest 香港迪士尼奇妙跑步嘉年華 2026」！活動將於11月28日（星期六）至11月29日（星期日）於香港迪士尼樂園舉辦。今次賽事分為 4 大主題，跑手們在衝線後更可以走進樂園感受濃厚的聖誕氣氛。想知怎樣報名？即看內文懶人包！



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迪士尼大受歡迎的「10K Weekend」今年正式升級為「Magic Run Fest 香港迪士尼奇妙跑步嘉年華 2026」（香港迪士尼圖片）

香港迪士尼奇妙跑步嘉年華2026｜活動簡介

今年的「香港迪士尼奇妙跑步嘉年華」會在樂園開園前舉辦。參加者不僅能獨家跑遍全園，沿途更有迪士尼與彼思（Pixar）好友現身為大家打氣！賽道將穿梭美國小鎮大街、明日世界、反斗奇兵大本營、魔雪奇緣世界等主題園區。參加者可穿梭各個不同園區與景點，完成賽事衝線後，大家更可以留在樂園內盡情享受聖誕氣氛！

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香港迪士尼奇妙跑步嘉年華2026｜4大主題賽事介紹及路線

今年活動分為4大主題，各具特色的迪士尼人物將在跑道上迎接參賽者。10公里及5公里賽事設有「比賽組」和「歡樂組」，比賽組的三甲跑手可獲豐富禮品；而歡樂組完成賽事後同樣可獲紀念獎牌及證書。

(注意：3公里賽事歡迎3歲或以上小朋友參與，惟未滿12歲之參加者，必須由一名18歲或以上的成年人陪同參與。)

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優獸大都會10公里跑： 像優獸市的動物一樣「Try Everything」！快來與朱迪、阿力及一班優獸市居民一起全力以赴。



優獸大都會 （香港迪士尼圖片）

彼思5公里跑： 邊跑邊玩！一班彼思好友會在賽道旁，陪你一步步跑向終點，分享沒有終點的快樂。



彼思5公里跑（香港迪士尼圖片）

Duffy與好友3公里跑： 由萌友為你引路！跑手們一同奔向充滿溫暖的萌萌世界，收穫滿滿的友誼。



Duffy與好友3公里跑（香港迪士尼圖片）

魔雪奇緣3公里跑： 向北歐小鎮進發！沿途接受安娜及愛莎等好友的窩心鼓勵，盡情「Let It Go」！



魔雪奇緣3公里跑（香港迪士尼圖片）

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香港迪士尼奇妙跑步嘉年華2026｜迪士尼紀念獎牌、證書及造型獎

迪士尼紀念獎牌：參加者只要按指定的起跑時間起步，並在時限內（10公里：2小時／5公里：1.5小時／3公里：1小時）完成賽事，即可獲得全新設計的迪士尼紀念獎牌及主題電子證書。

迪士尼紀念獎牌（香港迪士尼圖片）

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迪士尼跑手造型獎： 參加者除了穿上選手包內的賽事主題 T 恤，亦可在香港迪士尼樂園網上商店選購服裝飾品，從頭到腳自由配搭專屬造型。打扮最具創意的跑手，更有機會贏得今年的「迪士尼跑手造型獎」！

打扮最有創意的參加者可獲迪士尼跑手造型獎（香港迪士尼圖片）

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香港迪士尼奇妙跑步嘉年華2026｜報名與活動詳情

今年香港迪士尼奇妙跑步嘉年華已接受報名（名額有限，先到先得，額滿即止）。官方賽事套票價格約為$680（不含入園門票）。如果打算在賽後繼續留在樂園遊玩，強烈建議透過旅遊平台購買包含門票的套票組合。

活動日期： 2026年11月28日（星期六）及 11月29日（星期日）

活動地點： 香港迪士尼樂園度假區

報名方法： 香港迪士尼樂園官方網站、Trip.com、Klook 等指定旅遊平台（可選購「賽事 + 1日/2日門票」套票）

立即報名參加：Trip.com

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