新衫千萬勿直接穿！皮膚科醫生警告：可致癌　洗衣店教1招除毒

新衫｜洗衫｜很多人買了新衫，會迫不及待直接穿上身，但原來一定要洗完先著！近日，有網民在社交平台發文，困惑地詢問大家買完新衣會否先洗再穿，意外引發熱烈討論。不少內行人和皮膚科專家隨即發出警告，揭露成衣製造與販售過程中殘留的化學毒素及髒污，直接穿著的後果相當可怕，不僅容易引發過敏性皮膚炎、紅疹，長期接觸甚至可能增加致癌風險！想知更多？即睇下文！



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新衫不洗直接著？網民熱議：敢直接穿才奇怪！

早前，有台灣網民在Threads發帖求問，指自己每次買完新衫都想直接穿出門，結果都被阿媽強力阻撓，覺得新衣服直接穿好污糟，令事主相當困惑，問大家現在還有多少人會堅持洗完先著新衫？

帖文曝光後，引來大量網民留言，紛紛建議新衣服都不能直接穿，必須先洗。「如果你知道布料及衣服的製作過程和販售過程，應該也會先洗再穿」，「敢直接穿的才奇怪吧！所有要接觸皮膚的都一定要洗過再使用。」也有內行人表示：「很髒喔，他們都把衣服放地上。」，「建議你洗....在製造紡織紗的公司上班人員路過...」。

洗衣店太子實測：新衣服一律需要清洗過才能穿上

台灣知名「萬秀洗衣店」第三代接班人張瑞夫表示，家中從小有教導，新衣服一律需要清洗過才能穿上。他特意在網上隨機購買不同顏色的新衣服進行實驗，將新衫放入清水浸泡短短30分鐘，所有新衫都溶出了大量殘留化學染料。張瑞夫強調，即使是顏色最淺的衣服，經浸泡後出來的水都變得泛黃。如果夏天流汗，這些化學物質就會順着汗水直接滲入並附著皮膚上。

專家揭新衫殘留四大化學毒素：致敏兼增致癌！

新衣服可能殘留化學毒素並危害肌膚，據《赫芬頓郵報》（The Huffington Post）報導，美國男裝品牌創辦人強森（Lee W. Johnson）指出，即便成衣廠擁有較佳的通風環境，製造過程中使用的甲醛、鉛、全氟碳化合物（PFCs）及偶氮染料（AZO dye）等化學成分，依然對人體健康構成威脅。

美國皮膚科醫生史拉齊（Azadeh Shirazi）特別提醒，大家應提防喹啉這種化學物質，它不僅容易誘發過敏性接觸性皮膚炎，嚴重可致癌。

另外，美國皮膚科醫生西拉爾多（Loretta Ciraldo）則解釋，當人體流汗並與衣物產生摩擦時，布料上的染料與化學塗層便可能釋放到皮膚上，進而引發紅疹等過敏反應，而這些有害物質往往是肉眼無法察覺的。

男裝品牌創辦人強森指出，即便成衣廠擁有較佳的通風環境，製造過程中使用的甲醛、鉛、等化學成分，依然對人體健康構成威脅。（AI生成圖）

洗衫｜專家教路新衫正確清洗與保養技巧

要如何清洗新衣服？強森建議，可將衣物翻至反面，放入洗衣機使用冷水清洗，並搭配滾筒烘乾機以低溫烘乾，藉此清除衣物表面看不見的化學物。史拉齊補充，若擔心機洗會損壞高檔材質，亦可加入適量清潔劑改用手洗。

專家建議，可將衣物翻至反面，放入洗衣機使用冷水清洗，並搭配滾筒烘乾機以低溫烘乾。（AI生成圖）

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