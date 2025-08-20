天文台料周末狂風雷暴　洗衫後做漏1步　洗衣機隨時變細菌溫床

天文台預料，受低壓區影響，本港周日（24日）至下周二（26日）一連三日，或迎來狂風雷暴。下雨天最怕潮濕空氣導致衣物有噏味，不過原來元兇有機會是洗衣機！許多人在日常都忽略了洗衣機保持清潔的重要性，導致洗衣機門膠圈或內裡發霉，早前日本洗潔用品品牌「花王」就問題於社交平台X上發文，提醒大家5大洗衣機保持清潔方法，即睇下文了解詳情！



天文台料周末起有大驟雨

天文台指，高空反氣旋會在未來一兩日影響華南沿岸，該區日間酷熱。預料現時位於菲律賓以東海域的低壓區會在未來一兩日移向呂宋並逐漸發展，隨後橫過南海中北部，大致移向海南島及以南海域，但其在南海的發展仍存在變數。受該低壓區影響，週末至下週初南海北部及廣東沿岸有狂風驟雨及雷暴。

據天文台九天天氣預報指，本港周末天氣將急轉壞，周日至下周二本港或有幾陣狂風驟雨及雷暴，相對濕度高達95％，有雨天氣料持續至下周五（29日）。

受低壓區影響，天文台料周末將有大驟雨及雷暴。（天文台官方網站截圖）

天文台預計周四長洲相對濕度更達100％，大家謹記帶備雨具！（天文台官方網站截圖）

濕氣重，家中容易成為霉菌的溫床。相信許多人對如何保持洗衣機清潔都有疑問，例如洗完衣服後，洗衣機門該開著還是關上？洗衣機發霉了又該如何清潔？

針對這些問題，日本洗潔用品品牌「花王」早前就在社群平台X上發文解答，提出5大洗衣機保持清潔方法。

「花王」早前就在社群平台X上發文表示，洗完衣服後應把機門保持打開至全乾，最好連洗衣液抽屜也拉開。（X@kao_attackjp）

洗衣機保持清潔方法【1】打開機門及洗衣液抽屜

花王表示，洗衣機用完後，應馬上取出衣物，並把機門保持打開數小時至全乾，最好連洗衣液抽屜也拉開，促進機內水氣散發，避免濕氣積聚導致細菌和黴菌滋生。

洗衣機保持清潔方法【2】適量使用洗衣液

花王指出，過多的洗衣液容易黏附或殘留在機內，增加黴菌溫床。建議應根據衣物數量，及洗衣液抽屜的容量作調整。

過多的洗衣液容易黏附或殘留在機內，增加黴菌溫床。（LDK）

洗衣機保持清潔方法【3】定期清理機底下方垃圾格

每天使用洗衣機，許多人都會忽略了機底下方的垃圾格，格內會積聚衣物掉下的廢物及污水，導致細菌滋生，所以每2-3個月就應檢查或清潔垃圾格的狀況，避免留下菌源。

許多人都會忽略了洗衣機機底下方的垃圾格。（資料圖片／溫嘉敏攝）

洗衣機保持清潔方法【4】善用小蘇打粉

有家居萬用神器之稱的小蘇打粉，不但可以在煮食時使用，更適用於清潔洗衣機，有效解決發霉或有霉菌滋生的情況。只需將小蘇打粉倒入洗衣機，並以高溫模式空桶清洗，就可以清去霉菌或避免霉菌滋生。

洗衣機保持清潔方法【5】用純漂白水去霉

洗衣機最容易發霉的位置就是機門膠邊，如不幸地發現已有黑點的出現，可用紙巾沾上純漂白水，敷在發霉膠邊上，約3小時後再開機沖洗，就能除去霉菌。

洗衣機機門膠邊暗藏邋蹋，宜定期檢查狀況。（資料圖片／溫嘉敏攝）

