洗衫｜專家1招衣物保持新淨　錯1步愈洗愈殘！防甩色水溫是關鍵？

衣物保養｜新衣服怎麼洗｜大家有沒有衣服洗幾次就變得鬆垮、甩色，甚至愈洗愈殘舊？很多人以為洗得久、高温才乾淨，那就錯了！專家建議以凍水快洗的方式來清洗衣物，才能讓衣物保持新淨！即睇凍水快洗的4大好處啦！



根據P&G與英國里茲大學發表於國際期刊《Dyes and Pigments》的研究指出，傳統的高溫慢洗其實是衣物壽命的殺手！實驗證明，改採低溫快洗的模式，不僅能有效減緩衣物褪色與纖維受損，更能大幅降低微纖維排放。簡單改變洗衣設定，就能在維持衣物如新的同時，兼顧省水與環保！

衣物凍水快洗好處【1】防止纖維受損

以最冷水溫、30分鐘快洗，能有效延長衣物壽命，減少褪色及纖維損傷；相反，若以傳統40°C棉質模式、85分鐘洗滌的方式，則容易導致染料轉移、顏色流失及纖維脫落，讓衣服更快變得殘舊。

衣物凍水快洗好處【2】防止甩色

衣物凍水快洗好處【3】降低微纖維排放

洗衣過程會釋放微纖維進入水體，造成環境污染。即使洗多次，仍持續流失；冷洗再加入優質洗衣劑，並含護色配方，不僅潔淨力強，還能保護衣物結構，減少微纖維污染。

衣物凍水快洗好處【4】節能

低溫快洗能有效降低能源消耗及碳排放。

