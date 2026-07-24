八達通抽獎隨時贏Tesla！主題戰車全港快閃　迎新獎賞勁賺$250

八達通優惠｜用手機八達通，隨時贏走一部Tesla！八達通卡有限公司宣布推出「手機八達通大抽獎」，即日起至9月7日，已登記手機八達通的客戶，只要以手機八達通消費或透過自動增值指定金額，即可獲得抽獎機會！為配合活動宣傳，八達通更有宣傳戰車由即日起巡遊港九新界各區，予市民盡情打卡！



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八達通主題戰車全港快閃巡遊

為配合是次抽獎活動，八達通宣布以「WIN TESLA」為主題的全新Tesla Model Y L宣傳戰車，由即日起至7月29日一連7日，巡遊港九新界各區。

宣傳戰車今日率先現身九龍灣臨豐街，其後將穿梭觀塘、鰂魚涌、旺角、荃灣、屯門、大埔、深水埗、尖沙咀、中環、灣仔、北角、葵芳等港九新界，每日設有多個停靠時段，讓市民可近距離欣賞這輛以八達通品牌色系配合醒神「DOOD TO WIN TESLA」主題設計打造的Tesla戰車，打卡之餘，更可感受大抽獎活動的氣氛。

以「WIN TESLA」為主題的全新Tesla Model Y L宣傳戰車，即日起至7月29日巡遊港九新界各區。（官方圖片）

消費或自動增值即賺抽獎機會 隨時贏取Tesla Model Y L

即日起至2026年9月7日，已登記手機八達通的客戶，只要以手機八達通消費滿港幣100 元或以上，或透過自動增值服務增值（增值港幣500元或1000元），即可自動賺取抽獎機會，消費及增值次數愈多，中獎機會愈大，是次終極大獎為一輛Tesla Model Y L Premium全輪驅動版（稅前車價港幣300,920元）。得獎者將於推廣期結束後透過電腦系統隨機抽出。

限時雙重迎新優惠 最高賺取港幣250元增值額

配合是次推廣活動，八達通同步推出兩項限時迎新優惠，讓新客戶即享額外獎賞：

【1】手機八達通迎新獎賞：由即日起至2026年9月7日，新客戶加入或轉用手機八達通，並完成一次港幣100元或以上的消費交易，即可賺取港幣150元八達通增值額；



【2】自動增值服務迎新獎賞：由即日起至2026年8月31日，新客戶首次申請並成功啟用自動增值服務（經信用卡或轉數快），完成登記後可額外賺取港幣100元八達通增值額。



所有優惠均受條款及細則約束，詳情請參閱八達通App或瀏覽八達通官方網站。

Tesla主題戰車每日巡遊路線及停靠時間將透過八達通官方Facebook及Instagram專頁公布，市民可密切留意最新消息，把握機會與戰車近距離見面及打卡留念。

有關「手機八達通大抽獎」活動詳情及登記方法，請瀏覽：https://www.octopuscards.com/onlineform/promotion/general/registration/tc/step1.jsp?promotionRegRefCode=2026MOLUCKYDRAW

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