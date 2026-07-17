大家樂優惠5大｜每周送$10優惠券！$1可樂＋套餐減$6＋長者送油菜
撰文：蘇翰林
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大家樂優惠｜大家樂推出5大會員優惠，只要成為Club 100會員，即可享有$10手機點餐優惠券、$1可樂、指定套餐減$6等多項優惠，當中更有專屬長者會員的優惠。想知優惠詳情，即睇下文！
大家樂繼續推行Club 100「搶賞要有」會員推廣活動，並首度推出線上線下聯動體驗，在港鐵沿線設置50個據點，會員只需透過大家樂APP掃描指定活動海報上的QR Code，即有機會獲得現金券。
除了線上線下聯動體驗，大家樂Club 100會員亦可享有以下5大優惠！大家只要成為大家樂Club 100會員後，便可在大家樂App搶超抵優惠券！優惠券數量有限，先到先得！
大家樂優惠【1】首次惠顧送$10手機點餐優惠券
即日至7月19日，每星期首次惠顧大家樂，即可獲贈價值$10手機點餐優惠券，讓會員以更優惠價格品嘗多款經典美食！
大家樂優惠【2】$5加配銀針粉＋鐵板套餐減$6＋焗系列減$5
即日至19日，早市時段，大家樂Club 100會員任何惠顧，可以$5加配銀針粉（細）；晚市期間，鐵板套餐更有減$6優惠！此外，在7月20日至26日，午市期間，招牌焗系列套餐，可享減$5優惠。
大家樂優惠【3】$1可口可樂
7月20日至24日期間，大家樂Club 100會員任何惠顧，可以$1加配可口可樂！
大家樂優惠【4】長者會員點心滿粥套餐減$4
即日起至7月19日，長者會員於早市時段，惠顧點心滿粥套餐可享減$4優惠。
大家樂優惠【5】長者會員午／晚市滿$30送油菜
即日起至9月30日，長者會員於午市或晚市期間，惠顧滿$30，即送油菜一客。長者會員只需直接到收銀處便可享有此優惠，無須領券。
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