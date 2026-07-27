微波爐清潔｜千萬勿忽略「神秘銀色小片」　專家稱漏清潔隨時壞機

微波爐｜微波爐方便快捷就可以加熱食物，不少人家中或公司茶水間都會放置一部。但大家有否試過沒放金屬進入加熱食物，卻冒出火花？這是因為清潔微波爐時，很多時候都忽略了清潔機內銀灰色的「雲母片」。有電器供應商指出，若長期不清潔「雲母片」，有機會會令其黑碳化，損壞的話更要將微波爐送去維修。想知要怎樣保養微波爐？即看下文！



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微波爐清潔｜加熱時食物油脂容易彈到機內

微波爐使用方便，但在加熱食物時很容易會將食物的汁、油脂等彈到機內，造成污漬。定期清潔微波爐可能很多人也會做，但大家又會否忽略要清潔機內的「雲母片」？

微波爐清潔｜「雲母片」是甚麼？

每部微波爐內都有一塊銀灰色的「雲母片」，但這塊片有甚麼作用？根據維修舊物的網站及電器商網頁指出，微波爐發射微波的零件是「磁控管」，微波會經由一個通道進入爐內，而「雲母片」的作用就是用作遮蓋通道口，既可以令微波穿透入去，又可以防止加熱食物時的油煙、水蒸氣或者食物殘渣彈到「磁控管」內。

微波爐清潔｜「雲母片」有污漬易壞機？

網站亦指出，當使用微波爐加熱食物時，若機內出現火花，而又沒有把金屬、錫紙、密封包裝的食物放進加熱的話，很大機會就是「雲母片」髒了。他們表示，當有食物殘渣或者油漬彈上「雲母片」後，微波經過時會加熱這些污漬，油漬升溫極快，從而令「雲母片」局部碳化。而碳化了的地方會導電，當微波一經過，就會產生火花。如果大家沒有清潔好「雲母片」繼續使用，便會令其燒焦，再令機內的「磁控管」損壞，最後就要送去維修。

若「雲母片」有污漬，容易令微波爐壞機。（AI生成圖片）

微波爐清潔｜清潔及保養方法

不想把微波爐送去維修，日常就要做好保養功夫。有電器商教在清潔微波爐時，先在可微波的玻璃或陶瓷容器中加水，並適量加入檸檬汁或白醋。充分攪拌後放入微波爐加熱，直到產生大量蒸汽為止；關閉電源後靜置片刻，讓蒸汽充分擴散並軟化內部污垢。之後使用濕抹布仔細擦拭內部牆面與轉盤，若遇到頑固污漬，則可直接利用檸檬加強去污，最後再用乾布將整體徹底擦乾即可。

用微波爐加熱食物時很容易令機內產生污漬。（AI生成圖片）

至於清潔「雲母片」方面，大家可用濕布輕輕抹走上面的油漬，之後再抹乾水份，但千萬不要太用力去擦，因為「雲母片」比較脆，太大力抹就會很容易碎裂。若「雲母片」已經損壞，便要盡快更換一塊新的替代，以免生意外。

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