CHIIKAWA特展直擊｜8月登場！齊跳睡衣派對+130幅手稿　3大必看位

CHIIKAWA｜CHIIKAWA特展｜深受歡迎的「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展由8月1日至9月6日在尖沙咀開始啦！有別於去年的活動，今次展覽以《CHIIKAWA》作者Nagano的創作為主，展出包括逾130幅的珍貴原畫、早期草稿等。《香港01》「好食玩飛」記者今日（31日）率先到現場直擊，幫大家找定重點打卡位置，包括首次出現的長髮兔兔造型、以及和3大主角一起跳「睡衣派對」！想知還有甚麼必看展品？即看下文！



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CHIIKAWA特展｜4大宇宙展覽空間

由創意品牌AllRightsReserved（ARR）主辦的「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展分為室內及戶外體驗區，共展出4大宇宙展覽空間。其中在室內展區則設有「原畫宇宙」、「音樂互動宇宙」、「裝置藝術宇宙」；而戶外體驗區則是「機動藝術宇宙：CHIIKAWA巨型迴旋木馬」。

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CHIIKAWA特展必看位1｜原畫宇宙：逾130張作者原畫

記者今日率先到展覽現場直擊，入場第一個區域就是「原畫宇宙」，除了有3大主角CHIIKAWA、小八、兔兔的大型公仔外，作者Nagano老師的手稿是必看重點之一！場內展出超過130幅Nagano老師的珍貴原畫重現作品與角色設定畫，大家可近距離觀察Nagano⽼師筆下角色的創作軌跡。

而這邊更分了8位主角的區域，展出各個角色的相關原畫。提提大家，在這個區域還有一個小互動位置，按下星星位置便會看到發光的漫畫顯示。

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CHIIKAWA特展必看位2｜音樂互動宇宙：一起跳「睡衣派對」

相信CHIIKAWA的粉絲對「睡衣派對」這首歌一點也不陌生，大家今次在展內的「睡⾐派對」主題設置中，可以透過沉浸式聲景，結合舞台裝置藝術重現經典場景，和3位主角一起跳唱。場內的職員更會指導大家一起跟著影片的舞步又唱又跳，十分有氣氛！

CHIIKAWA特展必看位3｜裝置藝術宇宙：首度亮相的長毛兔兔

在「裝置藝術宇宙」展區中，展出了多組藝術雕塑，包括全球首度亮相的「⽑量暴增」造型CHIIKAWA、小⼋與兔兔雕塑、以及巨大化那孩子雕塑，各位粉絲一定不要錯過！溫馨提示，在「毛量暴增」區中是不可以觸摸雕塑，但牆上的毛氈位置就可以觸摸。此外，巨大「賽蓮」雕塑及電影版角色也在今次特展中亮相。

CHIIKAWA特展｜尚有少量門票8.10起發售

「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展的三款優惠價「預售門票及套裝」早前在公開發售後旋即售罄，但未能成功購買預售門票的粉絲也不用擔心。由8月10日起，主辦單位將按現場情況於 KLOOK 平台限量發售少量「正價門票」，實際發售安排將視乎當日現場情況而定。

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CHIIKAWA ARTIVERSE」特展詳情：

日期：2026年8月1日至9月6日

地點：尖沙咀K11 MUSEA暨海濱

室內展廳：展覽空間及紀念品商店（K11 MUSEA 6樓605 K11 Art & Cultural Centre）、戶外體驗：CHIIKAWA巨型迴旋木馬裝置（K11 MUSEA地下Promenade ）



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