Chiikawa東京地圖：9間粉絲必訪店鋪　超熱門限定周邊/美食全收錄

日本的超人氣角色「吉伊卡哇 Chiikawa（ちいかわ）」憑藉著可愛療愈的形象，受到全世界粉絲的喜愛！



尤其在東京，吉伊卡哇的魅力更是無所不在，從主題商店、咖啡廳到聯名麵包店，讓粉絲們無論走到哪都能與角色們相遇～如果你正計劃前往東京旅行，以下九間吉伊卡哇粉絲必打卡的店鋪絕對不能錯過！

想買吉伊卡哇周邊商品就要到「吉伊卡哇LAND」！

1. 吉伊卡哇 Land 原宿店

吉伊卡哇 Land 原宿店位在 KIDDY LAND 的一樓，各式周邊商品，如娃娃、文具、生活用品琳瑯滿目，還有非常多扭蛋機台讓你扭不完！

原宿店也會不定期舉辦期間限定的合作企劃，每次推出的新活動總是吸引大批粉絲前來朝聖！

吉伊卡哇 Land 原宿店

地址：東京都渋谷區神宮前6‑1‑9

交通：東京 Metro「明治神宮前站」4號出口步行8分鐘

營業時間：11:00~20:00



2. 吉伊卡哇 Land 東京車站店

位在東京車站一番街「Tokyo Character Street」內的「吉伊卡哇 LAND 東京車站店」，自2022年9月開幕以來每天人潮絡繹不絕。店鋪於2024年3月重新裝潢，空間擴大至原本的近兩倍大，逛起來更加舒適寬敞。

店內除了販售各式可愛周邊，更設有東京車站限定的「餘額不足小八貓」立體模型，是必拍照的打卡亮點！目前除了新商品發售日等特殊日子需提前預約，或依當天人潮狀況發放號碼牌的情況外，其他時候都能自由進場。

吉伊卡哇 Land 東京車站店

地址：東京站八重洲北口地下1階東京站一番街

營業時間：10:00~20:30



3. 吉伊卡哇 Land 晴空塔店

位在晴空塔SOLAMACHI商場三樓的「吉伊卡哇 Land 晴空塔店」，這裏除了一般吉伊卡哇周邊商品外，還能蒐藏到晴空塔限定的特色商品，像是以晴空塔為靈感設計的鑰匙圈！

吉伊卡哇 Land 晴空塔店

地址：墨田區押上1‑1‑2

營業時間：10:00~21:00



4. 吉伊卡哇 Land 新宿店

2025年4月25日全新開幕的「吉伊卡哇 Land 新宿店」，位在KIDDY LAND的二樓，是關東地區規模最大、陳列最完整的吉伊卡哇官方專賣店！

在這裏可以購買到以新宿街頭「霓虹招牌風格」為設計靈感的限定商品，像是貼紙、徽章、壓克力繪馬吊飾等等，想一次買齊商品來到這準沒錯！

吉伊卡哇 Land 新宿店

地址：新宿區新宿3‑23‑17岡田屋大樓2F

交通：新宿東口站後即達

營業時間：10:30~20:30



美味療愈餐點，視覺與味蕾的雙重享受！

5. 吉伊卡哇主題餐廳（池袋）

以「家庭餐廳」為主題的「吉伊卡哇餐廳」，位在池袋 PARCO 的 THE GUEST cafe&diner，2023年11月開幕以來依舊人氣不減，採事前預約制入場。

常設餐廳特別為各年齡層的吉伊卡哇粉絲設計了豐富又趣味十足的餐點選擇，希望能讓所有年齡層的客人都能盡情享受美食、享受吉伊卡哇的樂趣！2024年6月19日起，也推出了全新的主題：「食慾大開的HOT慶典！」讓大家有更多的餐點選擇。

吉伊卡哇主題餐廳（池袋）

地址：豐島區南池袋1‑28‑2 PARCO 本館7F

營業時間：CAFÉ 11:00~21:30／SHOP 11:00~21:00



6. 吉伊卡哇烘焙坊（表參道）

2024年10月進駐表參道OMOKADO的吉伊卡哇烘焙坊，由日本著名麵包師澤田淳一負責監修，推出18款美味的吉伊卡哇造型麵包，以及多達38款的限定周邊商品，不論是麵包還是周邊商品，每一款都超可愛！

目前要購買麵包的話需事先抽選或購買入場券，如果只想購買周邊商品，則不需領取入場券，可直接入場。

吉伊卡哇烘焙坊（表參道）

地址：東京都渋谷區神宮前4-30-3，東急廣場表參道「OMOKADO」三樓

交通：JR 山手線「原宿站」步行約4分鐘、東京 Metro 千代田線、副都心線「明治神宮前站」5號出口步行約1分鐘

營業時間：11:00~20:00



7. 吉伊卡哇拉麵店（池袋）

以「吉伊卡哇」中人氣場景為靈感打造的「吉伊卡哇拉麵 豚」，原本在澀谷PARCO限定登場，雖然2025年5月6日已結束營業，但從5月31日搬到池袋的PARCO 8樓全新開幕！

拉麵提供三種尺寸，分別是迷你碗（吉伊卡哇）、小碗（小八）與大碗（烏薩奇），並用專屬設計的原創拉麵碗盛裝。凡點選拉麵的顧客，皆可獲得一枚印有原創拉碗設計的特製貼紙作為贈品。

吉伊卡哇拉麵店（池袋）

地址：東京都豊島區南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館8F

交通：JR「池袋站」徒步約1分鐘

營業時間：11:00~22:00



8. 吉伊卡哇 MOGUMOGU 本舖（川越店）

2025年2月在充滿歷史韻味的「菓子屋橫丁」開幕，結合川越當地傳統的懷舊感與在地名產（如地瓜），推出各式以「吃」為主題的伴手禮商店。

店內販售各式各樣可愛的吉伊卡哇商品與食品，並推出多款川越店才有的限定商品，送禮自用都值得購買。目前入店已不需要事前預約，可自由入場選購！

吉伊卡哇 MOGUMOGU 本舖（川越店）

地址：埼玉県川越市元町二丁目7番9

交通：JR川越線「川越站」徒歩25分，或轉乘巴士至「札の辻」徒歩2分

營業時間：9:30~17:30



9. 吉伊卡哇燒 橫濱店

今年4月7日在橫濱的 World Porters 購物中心開設的全國首家「吉伊卡哇燒」專賣店，販售著鯛魚燒造型的「吉伊卡哇燒」！

外皮焦黃酥脆、內餡飽滿美味，模樣也十分療愈可愛。三種造型的吉伊卡哇燒共有兩種口味，目前採預約抽選制，想吃還要靠運氣呢！

吉伊卡哇燒 橫濱店

地址：神奈川縣橫濱市中區新港2-2-1 World Porters 1F

交通：港未來線「港未來站」步行約5分鐘、港未來線「馬車道站4號」出口步行約5分鐘

營業時間：10:30~21:00



