KFC優惠｜家鄉雞扒包買1送1+雞翼蘑菇飯盛盒$91減至$45+雪糕批$10

KFC優惠｜快餐店優惠｜餐廳優惠｜KFC在8月推出3大「肯！抵DEAL」快閃優惠！除了有家鄉雞扒包買1送1之外，還有全新「巴辣香雞翼至尊盛盒」$45（原價$91）、$10加配格格脆薯塊／Hershey's特濃朱古力杏仁雪糕批！想知優惠幾時開始，即睇下文！



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KFC推出「肯！抵DEAL」優惠！（領展）

KFC優惠【1】家鄉雞扒包買1送1、$5加配美式咖啡

即日至8月7日，上午11時前，KFC推出家鄉雞扒包買1送1！平均$12.5（原價$25）就可歎到一個！此外，大家還可以優惠價$5加配熱美式咖啡一杯。

家鄉雞扒包買1送1、$5加配美式咖啡（Facebook@KFC截圖）

KFC優惠【2】全新「巴辣香雞翼至尊盛盒」套餐$45

即日至8月7日，上午11時後，KFC推出全新「巴辣香雞翼至尊盛盒」，只需$45（原價$91），套餐包含4件巴辣香雞翼、1客經典蘑菇香飯、1客格格脆薯塊、1個經典葡撻及1杯汽水。

全新「巴辣香雞翼至尊盛盒」套餐$45（Facebook@KFC截圖）

KFC優惠【3】$10加配格格脆薯塊／Hershey's特濃朱古力杏仁雪糕批

即日至14日期間，顧客惠顧任何餐品（包括優惠餐及恆常套餐），均可以$10額外加配格格脆薯塊或Hershey's特濃朱古力杏仁雪糕批！

$10加配格格脆薯塊／Hershey's特濃朱古力杏仁雪糕批（Facebook@KFC）

提提大家，以上優惠只限堂食及外賣自取，不適用於快脆送，以及不適用於亞洲國際博覽館分店。

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