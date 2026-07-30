美心MX優惠｜快閃3大優惠！全日$40減$6+燒味6折起+必搶7折現金券

美心MX優惠｜美心又有新優惠！指定日期內，Eatizen美心薈會員專享以$70購買電子現金券套裝（總值$100）；燒味3拼＋手撕雞．腩仔限時低至6折；以及會員享全日$40減$6，想知優惠幾時開始，以及如何領取，即睇下文！



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美心推出長者優惠！（官方圖片）

美心MX優惠【1】會員專享$70購買「$100電子現金券套裝」

即日至8月31日，美心MX推出「$100電子現金券套裝」優惠！Eatizen美心薈會員可於App內以$70購買電子現金券套裝，換取總值$100電子現金券，相當於7折入手！套裝可重複購買，每次交易可用一套。

套裝包括：

$20電子現金券（1張）；

$30電子現金券（1張）；

$50電子現金券（1張）。



提提大家，優惠不適用於大會堂及西九高鐵站分店，並且不適用於購買節日產品、外賣派對美食、晚市小菜外賣2人餐、燒味斬料、特價燒味優惠、八達通增值服務、 MX網上外賣自取平台及所有外送服務。

美心MX優惠【2】燒味3拼＋手撕雞．腩仔限時低至6折

即日至8月3日，下午3:30起，全線美心MX分店（大會堂、西九龍站及大學站分店除外）及全線美心Food²分店，亦推出「燒味3拼」及「手撕雞．腩仔（半斤）」限時低至6折！

「燒味3拼」只需$35（原價$58），即可歎到3款燒味，而「手撕雞．腩仔（半斤）」亦只需$68（原價$115）！提提大家，優惠只適用於外賣形式，且不可與其他優惠同時使用。數量有限，售完即止！

美心MX優惠【3】會員享全日$40減$6

即日至8月31日，會員可於Eatizen美心薈App領取電子優惠券，在全線美心MX分店（大會堂、西九高鐵站分店除外）全日惠顧滿$40減$6。此優惠券可重複使用！

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