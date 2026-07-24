八達通優惠12大｜惠康減$15+美心月餅買1送1+一田88折+一粥麵減$6
撰文：蘇翰林
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八達通優惠｜超市優惠｜八達通推出全新「嘟嘟賞」平台，提供多款限時優惠，涵蓋大型超市、連鎖餐廳、便利店等等，當中除了有美心冰皮月餅買1送1外，還有惠康減$15優惠。《香港01》「好食玩飛」編輯已為大家整理12大八達通優惠券，想知優惠詳情，即睇下文！
八達通優惠有什麼？
第三輪「嘟嘟賞」驚喜優惠快閃券已經推出，即日起至7月26日，可於八達通App領取使用！提提大家，所有快閃券先到先得，送完即止。
八達通優惠【1】惠康——減$15
在惠康消費滿$120或以上即減$15。
八達通優惠【2】美心月餅——買1送1
憑優惠券於指定美心西餅分店購買「美心冰皮芒果Mini 4」或「美心冰皮燕窩味Mini 4」現貨，即可享買1送1（零售價$90）。
八達通優惠【3】KFC——$56豐盛套餐
憑有效優惠券並使用八達通付款，可於KFC以優惠價$56購買「紫勢覺醒豐盛套餐（A1）」。套餐包含紫力場巴辣雞腿包一個、香脆紫薯波一份、濃香紫薯葡撻一件、汽水（中）一杯。
八達通優惠【4】一田——88折
於一田購買任何常溫飲品、啤酒、果汁酒、薯片、百力滋、果乾、果仁、肉乾及珍味滿$88，可享88折。
八達通優惠【5】一粥麵——減$6
午市時段於一粥麵惠顧正價產品滿$60，即減$6。
八達通優惠【6】茶木——減$5
星期一至日全日時段，於茶木外賣自取任何飲品滿$30或以上，可減$5。
八達通優惠【7】上海姥姥——$38香煎素鵝
星期一至日上午11時後，於上海姥姥惠顧滿$100，即可以$38換購原香煎素鵝（標準）。
八達通優惠【8】堅信號生煎皇——減$3
於堅信號生煎皇堂食，即減$3。
八達通優惠【9】亞參雞飯——減$10
於晚市時段惠顧亞參雞飯，堂食滿$100或以上，可減$10。
八達通優惠【10】Circle K（OK便利店）——汽水減$2
於OK便利店購買雪碧無糖青檸味汽水500毫升樽裝減$2。
八達通優惠【11】快圖美——減$5
憑此優惠券於快圖美或FOTOMETA惠顧滿$50，即減$5。
八達通優惠【12】瑞華行——送小禮物
於香港動漫電玩節期間前往Gashapon展區，以八達通扭蛋滿5次，並向店員出示八達通交易紀錄及電子優惠券，即可免費獲得官方小禮物一份。
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