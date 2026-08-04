八達通優惠｜登記「好賞里」賺$3回贈｜過千分店可享！附教學

八達通卡有限公司（八達通）宣布推出「八達通・好賞里」推廣計劃，透過八達通全新「嘟嘟賞」獎賞平台，鼓勵市民支持消費，同時為鄰里商戶注入動力。由即日起至2026年10月21日，客戶於全港逾千間指定「好賞里」商店，以已連結的八達通單次消費滿$100，即可即時獲得$3八達通增值額獎賞，藉此帶動社區消費，促進商戶客流及業務發展，實現顧客與商戶雙贏。



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八達通優惠｜三步登記 輕鬆賺取即時獎賞

推廣期由即日至10月21日，所有八達通用戶均可參與。用戶只須透過八達通App將八達通連結至「嘟嘟賞」獎賞平台，並完成是次推廣登記（名額合共10萬個，先到先得），其後於指定「好賞里」商戶消費即可自動獲享獎賞。 步驟如下：

1. 登記：透過八達通App，將八達通連結至「嘟嘟賞」獎賞平台，於「嘟嘟賞」平台登記參加此「八達通・好賞里」推廣活動。



2. 消費：於推廣期內，於門市帶有「八達通・ 好賞里」標誌新八達通機屏幕畫面或相關宣傳品的指定「好賞里」商戶，以已連結的八達通單次消費滿$100。



3. 賺賞：即時獲取$3八達通增值額獎賞。



八達通卡有限公司（八達通）宣布推出「八達通・好賞里」推廣計劃。（官方圖片）

八達通零售業務及合作夥伴總經理黎家聰表示：「八達通一直致力透過創新支付及獎賞體驗，連繫商戶與客戶。『八達通・好賞里』是我們支持本地鄰里商戶的最新推廣活動，透過新八達通機及『嘟嘟賞』平台，為客戶帶來簡單直接的即時獎賞體驗。

客戶只須於八達通App『嘟嘟賞』連結及登記，即可於是次好賞里商戶購物及餐飲消費中輕鬆賺賞。我們期望透過是次推廣，鼓勵更多市民走進社區消費，支持鄰里好店，與商戶同行同賞，共同推動本地社區經濟發展。」

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