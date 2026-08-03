收銀車2026｜8月時間表+地點一覽！免手續費+八達通／支付寶增值

收銀車時間表2026｜硬幣回收車2026｜家中堆積了超多散銀（硬幣）怎麼辦？金管局收銀車公布了8月的最新服務日程表，讓大家處理過剩的「神沙」，收銀車不但可將硬幣轉換成現金，更可用作八達通卡或電子錢包增值，包括支付寶香港、八達通銀包、拍住賞及WeChat Pay，而且完全沒有手續費，十分方便！即睇下文了解！



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收銀車｜什麼時候有收銀車？

金管局收銀車提供免費收集硬幣服務，在不同時段遊走全港18區，每一區停留約一星期，並於上午10時至晚上7時為市民服務。日前，金管局公布了8月的最新服務日程表，有需要的朋友就要留意啦！

收銀車服務時間：上午10時至晚上7時



收銀車｜接收的硬幣有上限嗎？

值得留意，收銀車並不是什麼硬幣都接受。大家提供硬幣之前，必須先清理帶來硬幣當中的雜物和塵埃。此外，每人每次回收上限為大約10公斤硬幣。收銀車內設有電子磅作點算，如超出10公斤硬幣的人，將需要下車再次輪候。

收銀車｜收銀車接受什麼硬幣？

服務人員收到硬幣後，會檢查其狀況。如發現雜物、生鏽、染色、沾水、發霉或不可辨認的硬幣，會取出並交還客戶，以免影響機器正常運作。另外，收銀車不接受港幣以外的其他硬幣，亦不提供紙幣或硬幣找換服務。

收銀車接受的港幣類型如下：

一毫硬幣：1982年或以後的一毫硬幣

二毫硬幣：1975年或以後的二毫硬幣

五毫硬幣：1977年或以後的五毫硬幣

一元硬幣：1978年或以後的一元硬幣

二元硬幣：1975年或以後的二元硬幣

五元硬幣：1980年或以後的五元硬幣

所有十元硬幣



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收銀車服務時間及地點｜8月時間表

北區

粉嶺暉明路路旁停車處（近五旬節于良發小學）

日期：即日至8月9日（星期日）

＊8月7日（星期五）暫停；8月5日（星期三）服務時間至中午12時



觀塘區

觀塘順天邨屋邨辦事處側空地（近天暉樓）

日期：即日至8月9日（星期日）

＊8月8日（星期六）暫停



東區

柴灣新廈街路旁停車處（近樂軒臺5座）

日期：8月10日（星期一）至8月16日（星期日）

＊8月12日（星期三）暫停



收銀車服務時間及地點一覽。（民政事務總署）

九龍城區

土瓜灣馬頭涌宋皇臺道（傲雲峰外）

日期：8月10日（星期一）至8月16日（星期日）

＊8月13日（星期四）暫停



屯門區

屯門湖景邨湖翠樓對出湖暉街（近二號停車場）

日期：8月17日（星期一）至8月23日（星期日）

＊8月19日（星期三）暫停



黃大仙區

黃大仙東匯邨（近匯心樓）

日期：8月17日（星期一）至8月23日（星期日）

＊8月20日（星期四）暫停



葵青區

葵涌葵興路路旁停車處（近葵俊苑葵豐閣）

日期：8月24日（星期一）至8月30日（星期日）

＊8月26日（星期三）暫停



收銀車服務時間及地點一覽。（香港旅遊發展局）

南區

香港仔華貴邨華廉樓

日期：8月24日（星期一）至8月30日（星期日）

＊8月27日（星期四）暫停



深水埗區

深水埗桂林街近黃金電腦商場

日期：8月31日（星期一）至9月1日（星期二）



西貢區

將軍澳唐俊街路旁停車處（翩滙坊對出）

日期：8月31日（星期一）至9月2日（星期三）



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