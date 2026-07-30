KFC優惠｜快閃優惠低過5折！早餐滿$30減$3＋炸雞雞翼分享桶$52

KFC優惠｜快餐店優惠｜餐廳優惠｜KFC又有「肯！抵DEAL」快閃優惠！惠顧任何早餐產品滿$30，即減$3；此外，上午11點後，炸雞雞翼分享桶只需$52（原價$111），想知優惠幾時開始，即睇下文！



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KFC推出「肯！抵DEAL」優惠！（領展）

KFC優惠【1】早餐滿$30減$3

KFC又有「肯！抵DEAL」快閃優惠！即日至7月31日，惠顧KFC任何早餐產品滿$30，即可減$3！包、粥、鬆餅、通粉任你配搭！

KFC優惠【2】炸雞雞翼分享桶$52＋加配優惠$5起

即日至7月31日，上午11時後，炸雞雞翼分享桶只需$52（原價$111），分享桶包含4件雞＋4件巴辣香雞翼。如果怕不夠飽，還可享加配優惠，包括加$5歎中汽水一杯（最多加配3杯），以及加$9歎格格脆薯塊一份。

提提大家，以上優惠只限堂食及外賣自取，不適用於快脆送，以及不適用於亞洲國際博覽館分店。

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