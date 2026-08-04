廁紙怎麼掛才衛生？掛錯會磨到牆交叉感染　廁紙之父設計圖解答

廁所｜冷知識｜紙巾｜大家常以為廁紙向內掛或向外拉不過是個人喜好或隨手擺放習慣，沒有既定擺法，但原來早在130年前就有標準答案了！近日，有網民在分享一張向內掛廁紙的照片，引起其他網民紛紛留言表示超髒，但亦有網民認為這向內掛也沒有所謂。到底廁紙的正宗擺法是什麼？向外拉又有甚麼意想不到的衛生好處？即睇下文！



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廁紙擺法爭議｜捲筒紙巾向內掛極髒？

近日，有網民在Threads上載一張廁紙紙頭貼牆「向內掛」的照片，並表示完全無法理解，認為這樣超級不符合使用習慣，而且超級髒！

帖文一出隨即引發網民共鳴，紛紛留言直呼：「看到真想幫他拆出來重新裝過！」、「向內掛根本是把廁紙當抹牆紙用，超髒！」

雖然也有網民認為「兩者分別不大，反正兩邊都會磨到牆」；甚至有網民表示：「公共廁所的廁紙，無論怎麼掛都不要用，最好自己帶紙巾。」但到底廁紙的正宗擺法是什麼？原來早在130年前，官方標準答案就已經誕生！

有網民認為，廁紙向內掛根本是把廁紙當抹牆紙用。（AI生成圖）

廁紙擺法｜官方答案曝光！「廁紙之父」專利圖揭廁紙應向外拉

到底廁紙應該向內還是向外拉？被譽為「廁紙之父」的紐約商人惠勒（Seth Wheeler），早在1891年為其發明的卷裝廁紙申請專利。在當年曝光的官方專利設計圖中，可以看到紙頭撕口正好懸掛在捲筒的外側，意味著向外拉才是最正宗的官方擺法！

在當官方專利設計圖中，可以看到紙頭撕口正好懸掛在捲筒的外側，意味著向外拉才是最權威、最正宗的官方擺法。（huffpost圖片）

廁紙「向外拉」3大好處

為什麼廁紙向外拉才是最佳擺法？整合專利圖與網民分析，主要有3大實用優點：

捲筒廁紙向外拉【1】防止細菌交叉感染

若將廁紙「向內拉」，紙頭極易貼著牆壁或掛架。洗手間牆面容易積聚濕氣與細菌，向內拉時手指亦極易碰到牆壁，大大增加污染風險；反之「向外拉」能與牆壁保持安全距離，大大減少細菌滋生。

捲筒廁紙向外拉【2】順著壓線超易撕

專利圖中早已設計好虛線撕口，向外拉時的手部施力角度最順手，輕鬆一扯就能精準撕下，絕對不會弄得整捲廁紙亂七八糟。

捲筒廁紙向外拉【3】視覺清晰不用盲摸

廁紙向外掛可以讓人一眼看到紙頭位置，不用伸手指到捲筒後方盲摸，減少不必要的手部接觸，乾淨又省心。

廁紙｜家中牆壁易潮濕？廁紙懸空直立擺法

如果家中廁所空間較小，或者牆壁極容易潮濕發霉，不論向內還是向外放都容易貼牆，不妨考慮近年受歡迎的直立式擺法。先將捲筒廁紙以直立式插入立地架上，讓廁紙完全不接觸任何牆面，防潮又防菌！

先將廁紙以直立式插入立地架上，讓廁紙捲筒完全不接觸任何牆面。（AI生成圖）

廁紙｜壓扁廁紙變省紙神器

除了放對方向，外國家務達人還分享了一個超簡單的省紙小妙招：

據英國《Metro》報導，一名媽媽在Facebook群組「Mums Who Budget & Save」發帖教大家，只要在將廁紙裝上廁紙架前，先壓一壓廁紙將其按扁，讓圓滾滾的捲筒呈現扁平狀，就能讓拉扯廁紙時的轉動速度變慢、不順暢，從而避免順手拉出過多紙巾，讓人只抽取足夠的分量，便可有效減少不必要的浪費。

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