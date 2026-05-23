住宿冷知識｜酒店常見「神秘椅子」是甚麼？網友：雙人房一個不夠
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
入住酒店或旅館時，常會看到一種看似椅子、又像小架子的家具，讓不少旅客感到好奇。近日就有網友在社群平台發文詢問其用途，坦言自己一直以為是用來晾毛巾或浴巾，引發熱烈討論，貼文更累積近60萬次瀏覽。
該名網友在Threads分享照片，只見房內擺放著一個類似板凳的物品，她忍不住發問「這到底是做什麼用的？」並表示自己長期以來都把它當作晾毛巾的工具。
+8
貼文曝光後，大批網友留言解答，其實這是「行李架」，主要用途是放置行李箱，方便整理物品且不必彎腰。不少人直言：
「竟然有人不知道它的用途？」
「放行李箱用的啦」
「曾經當過房務員，這就是行李架」
也有網友進一步指出，行李架的設計與衛生考量有關，「在外住宿很怕『床蝨』，可能藏在地毯角落，行李若直接放地上整理，就有機會被帶回家」，因此使用行李架能降低風險。不過，也有人認為實用性有限，例如大型行李箱不易放置，或雙人房僅提供一個架子，使用上仍有不便，甚至直言「還不如直接放地上比較方便」。
住宿冷知識｜網友問酒店被子為何不垂放？ 房務員答「2簡單理由」民宿退房前須整理極不合理？韓網批「比酒店貴還要做家事」掀論戰酒店住宿注意｜房卡常見存放方式在引賊入房？專家教防盜4招必學住宿冷知識｜酒店房的長條繩矮凳是甚麼？不是用來坐是「這功能」旅遊注意｜網紅誤做1事慘花1千7重買機票 內行人：3信息別洩露
延伸閲讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】