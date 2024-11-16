旅遊注意｜飛機廁所紙巾有水漬？可能係尿！空姐：上機注意3件事

出外旅遊的人越來越多，搭飛機時要注意什麼？



一名美國的空姐就在社群上分享了3件她認為相當重要的事，其中她提到自己不曾使用過飛機上的衛生紙，因為那上面極有可能會有男生的尿漬。

空姐分享3件外出旅遊搭飛機注意事項（點擊放大瀏覽）👇👇👇

空姐分享自己搭飛機會注意的3件事（Tiktok@cherdallas）

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美國空姐Cher Killough在Tiktok上分享自己會注意的3件事，分別為：

1. 坐飛機不要穿短褲

2. 轉機時間預留3小時

3. 不要使用飛機上的衛生紙



坐飛機不要穿短褲

Cher Killough指出，坐飛機時最好不要穿短褲，除了飛機上的空調會讓你感到相當寒冷外，如果不慎發生意外，乘客會需要溜下滑梯進行疏散，如果穿短褲可能會讓你的腿部受傷。

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轉機時間預留3小時

Cher Killough認為，轉機預留3小時才比較餘裕，因為班機有可能發生延誤的狀況，如果沒趕上轉機相當麻煩，尤其2024年班機延誤的狀況越來越多，為了避免後面的行程受到影響，大家還是保留多一點時間比較好。

不要使用飛機上的衛生紙

Cher Killough表示，她自己從來不用飛機廁所提供的廁紙，因為如果仔細觀察，衛生紙上可能會出現水漬，而那極有可能是男性的尿漬，因為男生在平時就會出現難以瞄準馬桶的狀況，如果飛機上搖晃的話，更有可能發生，因此她建議最好隨身攜帶衛生紙。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：搭飛機別用廁所衛生紙！空姐曝「超噁內幕」：可能是別人的尿】