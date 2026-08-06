天文台料周未狂風暴雨　抽濕機水箱不洗恐肺炎　即學錫紙抑菌神技

抽濕機｜抽濕機清潔｜黴菌｜受熱帶氣旋「白海豚」的外圍下沉氣流影響，本港周末至下周初日間極端酷熱，有幾陣狂風暴雨，相對濕度高達90%。不少人習慣只倒水而不徹底刷洗抽濕機水箱，容易滋生黴菌與細菌，隨出風口擴散至全屋，分分鐘搞到有呼吸道感染！近日，有網民發文分享在抽濕機水箱放入硬幣或錫紙能有效預防發霉與水垢，另外，家事達人教2招保養。想知更多？即看下文！



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颱風外圍下沉氣流襲港 周末局部有狂風暴雨 濕度90%

天文台指，受熱帶氣旋「白海豚」的外圍下沉氣流影響，周末至下周初日間極端酷熱，預料一股西南氣流會在下周中期帶來幾陣驟雨。據九天天氣預報顯示，明日（7日）大致天晴，日間酷熱，稍後局部地區有驟雨及狂風雷暴。周末料（8日至9日）天氣酷熱，局部地區有驟雨及狂風雷暴，相對濕度最高達90%。

據九天天氣預報顯示，週末天氣酷熱，局部地區有驟雨及狂風雷暴，相對濕度最高達90%。（天文台官網截圖）

抽濕機水箱不洗 恐致呼吸道感染

如果抽濕機平時只倒水而不徹底清洗，黴菌與異味就會隨著出風口擴散至全屋，嚴重影響呼吸道健康。生活育兒專家豆豆媽咪在facebook提醒，若抽濕機水箱只倒水、不刷洗，極容易滋生細菌與黴菌，形成黏膜。

當抽濕機運作時，黏膜的細菌與黴菌孢子隨氣流擴散回室內空氣，導致過敏惡化，甚至增加罹患過敏性肺炎或呼吸道感染的風險。

若除濕機水箱只倒水、不刷洗，極容易滋生細菌與黴菌，形成滑溜溜的黏膜。（AI生成圖）

抽濕機水箱防霉法 放2物神奇抗霉

為避免抽濕機水箱發霉，近日，有網民在Threads發文分享，只要在抽濕機水箱和接水盤裡面放入硬幣或錫紙，就不會發霉，甚至連水垢都沒有形成！該網民表示，親自實驗了兩個月，證實真的非常有效。

帖文曝光後引來其他網民留言，有網民表示，自己也試過這個方法，放了好幾個硬幣進去真的有效果；也有網民分享妙用，日本很多店家不收一元又不知道怎麼用，剛好可以用在此處；另外也有網民好奇提問，放冷氣室內機的水盤不知道會不會有同樣的效果？

抽濕機｜家事達人拆原理 ：金屬離子有效抑菌去異味

這個生活小妙招確實具備科學依據，家事達人486先生早前在《486大丈夫週記》中指出，常見的硬幣含有高比例的銅金屬，與水接觸後會釋放微量銅離子，具有降低細菌繁殖速度的抑菌功效。另外，錫紙中的金屬離子在水中會產生微弱化學反應，同樣有助阻止細菌附著，預防黏痕形成。

這招不僅適用於抽濕機水箱！連廚房最容易積聚油污、起潺的鋅盤排水口也同樣有效！只要將2至3顆揉好的錫紙球，或是乾淨的銅硬幣放在瀝水籃內，平時沖水時金屬離子就能發揮作用，減少臭味產生，同時避免廚餘殘渣讓瀝水籃變得黏糊。

放2至3顆揉好的錫紙球，或是乾淨的銅硬幣放在瀝水籃內，避免廚餘殘渣讓瀝水籃變得黏糊。（AI生成圖）

抽濕機保養2招

家事達人486先生提醒大家，雖然放入銅幣或錫紙球能大幅延緩細菌滋生，但水箱與排水口仍需定期倒空沖洗，保持衛生。另外，放入水箱前的硬幣記得先用肥皂或白醋洗淨，確保乾淨衛生。

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