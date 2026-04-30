抽濕機一直放錯地方！專家教擺黃金位置　6大使用禁忌：白抽！

抽濕機｜抽濕機禁忌｜天文台預計一道低壓槽會在下周初影響華南，預料黃金周期間天氣間中有驟雨，幾陣狂風雷暴，相對濕度高達95%。許多人以為，抽濕機開完隨便放就好，結果大半日水箱都抽不滿，原來一直位置放錯！有台灣醫生早前指出，抽濕機擺放的黃金位置應為個別空間的中央，而非牆邊，放錯位置或導致抽濕機功效大減。《香港01》好食玩飛頻道幫大家整理了6大抽濕機禁忌，想知更多即睇下文。



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抽濕機｜濕度飆至95％！抽濕機7禁忌必知

天文台預料，一道低壓槽會在下周初影響華南，該區有驟雨及幾陣雷暴。據九天天氣預測指，今日（30日），後日（1日）稍為轉涼。明日起大致多雲，有幾陣驟雨。初時短暫時間有陽光。稍後驟雨較多，局部地區有雷暴，相對濕度高達95%。

天文台預測，接下將天氣持續有雨，濕度達95%。（天文台網頁截圖）

潮濕天氣下，不少人都會開抽濕機。不過，抽濕機不是開越長時間就有效，也要使用正確方法才能有效抽濕。台灣醫師江坤俊和中醫師廖婉絨在節目上指出，使用抽濕機時，機器也要放對位置，設定正確濕度，搭配風扇才能有效發揮除濕機功效。

天文台預測，周日（3日）大致多雲，有幾陣驟雨。

抽濕機禁忌1.｜抽濕機放錯位

江指出，抽濕機發揮最佳功效的地方，是每個空間的中央，而非靠牆！他解釋，因為放在中間空氣對流較好，若放在牆角則只能除掉該區塊的濕氣。除了位置放對以外，江建議，使用抽濕機時，可搭配電風扇，風扇能加速空氣循環，讓除濕效果事半功倍。

抽濕機放錯位置開全日都抽不到半桶水。（AI生成圖）

抽濕機禁忌2.｜濕度設定過低

江坤俊指出，抽濕機濕度應設定在60％至65％，不要低於30％，因為會讓人感到乾燥。江補充，只要抽濕機濕度設定在正確濕度，即使人在家中或房間，也可以使用開著抽濕機。

江坤俊指出，抽濕機濕度應設在60％。（健康2.0 YouTube影片截圖）

抽濕機禁忌3.｜抽濕機開一整晚

江坤俊指出，現代除濕機大多具備濕度設定功能，只要將設定適合的濕度即可。不過，江坤俊補充，如果家中的抽濕機是舊款無法設定濕度的話，就不要長開，因為濕度太低，會讓你皮膚乾裂！

抽濕機禁忌4.｜使用抽濕機時沒關好門窗

江坤俊指出，使用抽濕機時務必關閉門窗，否則會不斷引入室外的濕氣，導致除濕機一直運作卻無法達到效果 。

使用抽濕機時務必關閉門窗。（AI生成圖）

抽濕機禁忌5.｜水箱滿了不倒掉

江坤俊指出，水箱滿了要立刻倒！除了避免滿水自動停止運作外，也防止水箱內的水氣再次蒸發回空氣中。

抽濕機禁忌6.｜以為抽濕機可去除身體內濕氣

廖婉絨表示，抽濕機是無法除去體內濕氣！她指，環境除濕只會讓人體感較舒適，但如果身體本身的代謝功能不佳，體內的濕氣還是無法靠抽濕機解決。她建議，若真正想去除體內濕氣，最有效方法還是要從飲食和生活習慣入手。

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