鬼節禁忌2026｜農曆七月鬼門開!4生肖磁場弱易招陰　命理師教保命

鬼節｜農曆七月｜生肖｜鬼節禁忌｜農曆七月鬼門開即將到來，不少注重民俗禁忌的朋友都會格外留神。台灣命理專家特別提醒，鬼月期間有4個生肖要小心！可能因為自身磁場或生活習性，較容易招惹陰氣而撞邪！更有2類人不宜去海邊，小心被「好兄弟」纏身。想知哪4種生肖？即看下文！



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今年農曆七月即將到來，鬼門開時間為8月12日晚上11點子時起。台灣命理師「清水孟國際塔羅小孟老師」近日在Facebook上分享，鬼月期間有4個生肖因自身磁場特質，較易在該期間招惹陰氣甚至撞邪！

鬼節禁忌｜1.生肖鼠：避免前往海邊或山上

小孟老師指出，生肖屬鼠要注意！因鼠屬夜行性動物，只有在夜晚外出活動與覓食，喜歡棲息在陰暗之處。鬼月期間屬鼠人士較易吸收穢氣，導致陰氣較重，增加撞邪風險。他建議，屬鼠人士在鬼月期間，應盡量避免前往海邊、河邊或山上等容易聚陰的地方。

命理師建議，屬鼠人士在鬼月期間，應盡量避免前往海邊、河邊或山上等容易聚陰的地方。（AI生成圖）

鬼節禁忌｜2.生肖蛇：避免前往海邊或山上

另外，小孟老師指出，生肖屬蛇人士同樣高危，因蛇同屬夜行性動物，喜歡棲息在陰暗、潮濕的地方或是洞穴之中。他表示，屬蛇人士在鬼月期間較易吸收穢氣，使陰氣加重，從而增加身體不適或撞邪的風險。他建議，生肖屬蛇人士在鬼月期間，應盡量避免前往海邊、河邊或山上等容易聚陰的地方。

生肖屬蛇人士同樣高危，因蛇同屬夜行性動物，喜歡棲息在陰暗、潮濕的地方或是洞穴之中。（AI生成圖）

鬼節禁忌｜3.生肖猴：應避免進入樹林 不宜靠近榕樹

猴子的自然棲息地大多位於樹林茂盛的地方，小孟老師解釋，從風水與玄學的角度而言，山林茂密之處是陰氣較重的所在。因此，屬猴者在鬼月期間可能較易出現身體不適、生病或感冒的狀況。他特別提醒，屬猴的朋友在這段期間應避免進入樹林，亦不宜靠近榕樹，以免影響自身健康與氣場。

專家提醒，屬猴的朋友應避免進入樹林。（AI生成圖）

鬼節禁忌｜4.生肖豬：避免出入夜店、酒吧等場所

小孟老師解釋，屬豬者常與髒亂連結 ，因古代豬圈環境多半給人較為污穢、髒亂的感覺，容易產生穢氣與煞氣，鬼月期間更易招陰。小孟老師建議，屬豬人士在農曆七月應避免出入環境複雜或髒亂之地，如夜店、酒吧等場所，同時應加強家居清潔，保持整齊乾淨，才能有效阻擋不良氣場干擾。

鬼節禁忌｜命理師教帶2物保命

如以上4個生肖人士在8月12日晚上11點至午夜12點期間要外出，小孟老師建議，可以隨身攜帶艾草，或者身上帶一片樹葉，到家後再丟棄樹葉，就可以預防招陰撞邪。

（內容獲小孟老師授權）

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