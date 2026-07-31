鬼節｜日全食撞正農曆七月鬼門開　特別邪？命理師1招平穩度過

鬼節｜赤馬紅羊｜日全食｜每逢農曆七月「鬼節」，大家總會特別留心各種民間禁忌。而今年，除了剛好遇上玄學界常說的「赤馬紅羊劫」之外，鬼門開當日更會出現罕見的日全食現象！到底這個天文現象組合是否特別邪？是否有大事發生？即睇命理專家拆解，附一招教你平穩度過！



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赤馬紅羊｜什麼是赤馬紅羊劫？罕見日全食撞正農曆七月

玄學傳統上「赤馬紅羊劫」的說法，指的是干支紀年中的丙午年（馬年，丙屬火為赤）與丁未年（羊年，丁屬火為紅）。由於這兩年五行火氣極盛，古人認為容易出現較多變數或社會波動。

而2026年正值丙午馬年、2027年為丁未羊年，正好步入赤馬紅羊的週期。更巧合的是，在2026年的農曆七月期間，天文學上將會出現一次全球矚目的日全食天象。在傳統玄學觀念中，太陽代表陽氣，日全食意味著陽氣暫時被遮蔽，當這一天象剛好落在陰氣較重的鬼門開正日。

日全食意味著陽氣暫時被遮蔽，鬼門開關剛好落在陰氣較重的鬼門開正日。 （AI生成圖）

日全食｜2026年鬼門開/日全食日期：

鬼門開日期：2026年8月13日（星期四，農曆七月初一），民間習俗於前一晚8月12日深夜11點正式開啟。

日全食時間：2026年8月12日晚間11時34分至8月13日凌晨3時58分。

日全食過程完美橫跨鬼門開的子時交界，形成「晦夜、陰門、日蔽」三象重疊。

日全食過橫跨鬼門開的子時交界，形成「晦夜、陰門、日蔽」三象重疊。（AI生成圖）

台灣命理師柯柏成在Facebook上分享，不只2026年，隔年的2027年8月2日，也就是丁未年，又有同樣會出現鬼節撞正日全食的現象。

柯柏成指，因為經度問題，台灣、香港地區不會看到這兩次日全食，代表動盪的核心區域不會落在香港或台灣。他指，2026年日全食路徑橫跨格陵蘭、冰島與西班牙；2027年則經過西班牙、埃及與沙烏地阿拉伯等地，象徵歐美與中東未來地緣政治或持續動盪。

鬼節｜今年特別邪？命理師：毋須過分恐慌

雖然鬼月加上日全食，再加上赤馬紅羊聽起來讓人不安，但柯柏成提醒大家，毋須過度疑神疑鬼、自己嚇自己。

柯柏成提醒，最重要是保持身心平和、心平氣和的精神狀態。（AI生成圖）

柯柏成指，面對火氣旺盛與陰陽交替的天象環境，最重要是保持身心平和、心平氣和的精神狀態。

他提醒，在8月12日夜晚到8月13日凌晨，最適合的態度是：少外出、少爭執、少妄言、少涉險；多靜心、多祈安、多祭祖、多行善。

柯柏成指出，少外出、少爭執、少妄言、少涉險；多靜心、多祈安、多祭祖、多行善，是最適合的態度。

柯柏成表示，玄學講求心正則邪不侵，只要平時作息定時、保持情緒穩定、多做善事累積正能量，自然能夠平穩順利地度過。

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