鬼節酒店禁忌14大｜農曆七月小心！入房見1現象　即刻要求換房

鬼節｜鬼節旅遊禁忌｜酒店禁忌｜一年一度的農曆七月「鬼門開」落在8月13日，鬼月正逢暑假期間，剛好也是上不少港人選擇出外旅遊的日子。為免出遊期間惹上「好兄弟」，大家在入住酒店時都會有特定習慣，例如入房前敲門、不會選擇尾房等。《香港01》旅遊頻道記者整理了14大酒店禁忌，包括拖鞋不要整齊擺放、把衣服掛在衣櫃裡等等。不想招惹「好朋友」和你共寢？即睇下文！



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不少人入住酒店是都會盡量避免尾房，怕陰氣太重，招來「朋友」。（AI生成圖片）

鬼節酒店禁忌｜1. 不要入住尾房

當酒店安排房間給客人時，通常會由鄰近升降機的房間開始，以方便酒店工作人員整理房間。離升降機較遠的尾房則因為較少人走動，人氣較弱，陰氣較重，比較容易遇上靈異事件。如果介意的朋友，記得在預訂酒店時，可在備註要求不住尾房，不過遇上旅遊旺季，可能只可配合酒店安排。

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鬼節酒店禁忌｜2. 入住請敲門

「入住請敲門」是常識吧！很多人都相信，如果不敲門就入房，入住時就會感覺不自在，因此大部分人寧可信其有，入房前敲門三下，當作通報一聲；亦有人在打開門後，會先開一條門縫並側身，讓裡面的「朋友」先出來。

入住前敲門三下，讓裡面的「朋友」知道有人要入住了（入住請敲門劇照）

鬼節酒店禁忌｜3. 不要讓房間太安靜

房間切忌太安靜，進入房間後，最好先打開全部燈，然後到廁所沖廁、開電視或播放音樂，再掀起被子、拍一拍枕頭。如果房內有兩張床，自己一個睡時最好不要選擇靠牆的那張，即使不會用到另一張床，亦要弄亂，通知「朋友」有人入住。

鬼節酒店禁忌｜4. 拖鞋不要整齊擺放

有傳如果將拖鞋整齊擺放，並將鞋頭面向床邊，會引起「朋友」的好奇心，想穿上爬到床邊靠近自己。因此在入睡前，最好先將拖鞋一正一反或散開擺放。

入睡前最好先將拖鞋一正一反或散開擺放。（網上圖片）

鬼節酒店禁忌｜5. 不要把衣服掛在衣櫃裡

衣櫃是不少「朋友」的藏身之處，傳聞如果將衣服掛在衣櫃裡，代表佔據他們的空間，會引來不滿，半夜會過來騷擾住客，因此最好把衣服掛在房間其他位置。

鬼節酒店禁忌｜6. 鏡子不要對床

鏡子在風水上用來擋煞，將煞氣反射出去。有傳如果鏡子對著床，晚上的陰氣就會反射到你的體內，陰氣太盛的時候，就容易引來「朋友」，有機會出現鬼壓床！如果不幸住到鏡子對著床的房間，最好先用毛巾或其他物品遮住鏡子。

如果不幸住到鏡子對著床的房間，最好用毛巾或其他物品遮住鏡子。（入住請敲門劇照）

鬼節酒店禁忌｜7. 不要半夜自拍

坊間有傳聞，半夜最好不要在房間周圍拍照，尤其是對著鏡子或以牆上的畫做背景，否則很容易吸引「朋友」過來跟你合照！

坊間有傳聞，半夜最好不要在房間周圍拍照，否則很容易吸引「朋友」過來合照。（AI生成圖）

鬼節酒店禁忌｜8. 不要半夜剪指甲

有傳手指是發放靈氣的位置，因此無論住在酒店還是在家，半夜剪指甲的話，很可能會吸引「朋友」過來吸取你的靈氣。

鬼節酒店禁忌｜9. 不要關掉全部燈睡覺

開燈睡覺固然難以入睡，但最好不要關掉房間全部的燈，起碼也要開著走廊或浴室的燈，否則「朋友」就會在漆黑的環境出沒，騷擾你睡覺。

鬼節酒店禁忌｜10. 浴缸不要儲水

經過一天行程的疲勞，回到飯店浸浴放鬆一下是最好不過。不過之後記得要放掉浴缸裡的水，有說法是指水面聚陰，如果儲水過夜，「朋友」就會透過水面出現。

有說法是指水面聚陰，如果儲水過夜，「朋友」就會透過水面出現。（AI生成圖）

鬼節酒店禁忌｜11. 不要在房內開傘

去旅行必定會帶定一把雨傘，以防天氣突然變壞。即使在外面遮雨後，回到酒店最好也不要打開雨傘晾乾，因為有指傘下容易聚陰會招來一堆靈體。

鬼節酒店禁忌｜12. 入房不要立即打開衣櫃、櫃桶

衣櫃、櫃桶的空間通常是「朋友」的藏身之處，因此入房後最好不要立刻打開，讓他們適應房間有人之餘，亦避免對他們造成騷擾。

鬼節酒店禁忌｜13. 見《聖經》打開換房

有指打開《聖經》可以鎮壓靈體，但如果發現入住的房間有一本打開了的《聖經》，最好立刻要求換房，因為很有可能房間曾經有過事故，酒店職員才使用《聖經》來鎮鬼。

有指打開《聖經》可以鎮壓靈體。（AI生成圖片）

鬼節酒店禁忌｜14. 留意房間是否有異味

入房後如果聞到有異味，或發現床上有異物，都有可能是「朋友」發出的信號，暗示他們不想被騷擾。其實無論是否為了避免遇上靈異事件，房間有異味都會令人感到不自在，最好還是要求換房。

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