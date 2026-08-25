天文台料颱風沙德爾周六殺到　吸濕盒積水千萬別倒馬桶　隨時入院

打風｜下雨｜天文台預料，熱帶氣旋沙德爾將於本周六（29日）殺入本港400公里範圍。而另一個熱帶氣旋紫檀亦會在今明兩日（25、26日）於雷州半島西部沿岸一帶掠過，受活躍偏南氣流影響，未來一兩日廣東沿岸間中有驟雨及狂風雷暴。天文台預料周三(26日)、周四（27日）本港有狂風雷暴。



面對下雨又潮濕的天氣，不少人在家中都會放置吸濕盒吸濕，但當吸完變成積水後，大家又會如何處理？有日本垃圾清理專家曾在網上發文提到，盒中的積水必須倒到廚房或浴室的洗手台中，因為盒內有具刺激性的氯化鈣，更有清潔工曾不慎沾到氯化鈣而要送院！想知更多正確處理積水的方法？即看下文！



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天文台料沙德爾周五進入本港800公里範圍內

根據天文台熱帶氣旋路徑顯示，現時共有4個熱帶氣旋集結，預料其中一個熱帶氣旋沙德爾將於本周五上午，以颱風姿態進入本港800公里範圍內，並於周六上午進入本港400公里範圍內。

熱帶氣旋沙德爾將於本周五以每小時130公里速度進入本港800公里範圍內。（天文台網頁截圖）

而據九天天氣預報顯示，熱帶氣旋紫檀會在今明兩日於雷州半島西部沿岸一帶掠過。受活躍偏南氣流影響，未來一兩日廣東沿岸間中有驟雨及狂風雷暴。

明日的天氣：狂風雷暴最高吹6級風

天文台預料，本港周三會有狂風雷暴，吹南風4至5級，離岸及高地間中6級。

另一方面，熱帶氣旋沙德爾會在未來兩三日靠近福建至浙江沿岸一帶。受其外圍下沉氣流影響，本港未來一兩日間中有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大，到周五漸轉酷熱，仍有一兩陣驟雨。

天文台料本港一連9日有驟雨。（天文台網頁截圖）

下雨又潮濕，除了用抽濕機抽濕外，不少家庭也會放置吸濕盒在衣櫃或鞋櫃內，以助在密閉小空間進行局部除濕。但當吸濕盒完成吸濕程序、盒內的吸濕珠變成積水後，如果大家將積水隨便亂倒的話，沾到皮膚隨時會灼傷！

吸濕盒積水｜積水沾到會灼傷？

日本搞笑藝人兼垃圾清理專家瀧澤秀一曾在社交網站X中發文分享「垃圾小知識」時提到，大家用完吸濕盒後，必須將吸濕盒中的積水倒入廚房或浴室水槽的下水道，若果不慎接觸到積水，一定要徹底洗手！

他解釋指，因為除濕盒的積水中含有具刺激性的氯化鈣，可能導致灼傷和發炎，更指認識的一位清潔工因手臂上沾到了氯化鈣，不得不叫救護車送醫。

日本垃圾清理專家提醒，盒中的積水必須倒到廚房或浴室的洗手台中。（マシンガンズ滝沢X截圖）

吸濕盒積水｜積水應該如何處理？

而日本除濕劑製造商エステー亦曾在其網站教導大家正確處理積水的方法：

吸濕盒積水處理方法｜積水要倒進排水口 用大量清水沖洗

吸濕劑使用的是氯化鈣，一開始是白色顆粒，接觸到空氣中的水分後會產生化學反應並開始溶解，最終變成「氯化鈣水溶液」。當液體積聚到容器上的「更換標準線」時就需要更換。

若將吸濕盒積水隨便亂倒的話，沾到皮膚隨時會灼傷！（AI生成圖片）

丟棄時，先用剪刀剪開容器上方的白色不織布膜，一邊沖水一邊將液體倒入排水口。若成分殘留可能會導致鋅盤生鏽，所以流過液體的洗手台、使用的剪刀等，都必須用大量清水沖洗乾淨。

吸濕盒積水｜如何安全處理積水？

他們亦提醒，為了安全地丟棄吸濕盒，要注意以下3個要點：

吸濕盒積水｜1. 避免接觸皮膚

盒裝或袋裝除濕劑積聚的液體是呈鹼性的氯化鈣水溶液，將其作為廢水倒掉時，請特別注意不要沾到皮膚，以免灼傷。

倒積水時要避免讓皮膚沾到，以免造成灼傷。（AI生成圖片）

吸濕盒積水｜2. 必須用大量清水沖洗

倒掉容器內的液體時，需加上大量的流動清水一起沖走。倒完後，洗手台或水槽務必沖洗乾淨，避免成分殘留。若液體附著在金屬上會造成生鏽，剪開除濕劑頂部所使用的剪刀也請務必用水洗淨。

吸濕盒積水｜3. 切勿拿來澆花或植物

吸濕盒內積聚的液體千萬不要拿來給植物或盆栽澆水。雖然有些人會當作除草劑使用，但因為鹽分濃度極高，可能連雜草以外的植物也會無法生長，因此強烈建議不要使用。

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