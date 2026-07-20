打風？天文台料周末狂風暴雨　達人教晾衫7禁忌　掛窗邊原來超錯

打風｜熱帶氣旋｜廣闊低壓槽將在今明兩日為廣東帶來驟雨及雷暴，天文台指，一個低壓區可能會在本周中期於菲律賓以東海域逐漸發展，較大機會於本周後期進入南海中北部。天文台料，本周六（25日）起本港將迎來一連3日狂風暴雨。



一到夏季經常下雨，晾衫後就變得很難乾衣，室內晾衣又隨時散發出陣陣「噏味」。《香港01》「好食玩飛」頻道記者整合日本家務達人傳授的7個洗衣及乾衣禁忌，等大家避開雷區，就可縮短乾衣時間，同時避免室內晾衣出現難聞的異味。想知更多？即看下文！



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天文台料周末狂風暴雨 下周初或打風

天文台預料，廣闊低壓槽會在今明兩日為廣東帶來驟雨及雷暴，雖然到本周中期漸轉天晴，但天文台9天天氣預報顯示，本港周六起將迎來一連3日狂風暴雨。

另外，天文台亦預料一個低壓區可能會在本周中期於菲律賓以東海域逐漸發展，但其隨後路徑和強度存在變數，有較大機會於本周後期進入南海中北部，大致移向廣東西部沿岸一帶。歐洲中期預報中心模型顯示，熱帶氣旋於下周二（28日）最近香港。

又落雨又濕漉漉，即使在室內晾衫都肯定難乾，不想晾衫有「噏味」，就要留意以下日本家務達人傳授的7個洗衣及乾衣禁忌！

洗衫晾衫禁忌【1】使用普通洗衣粉

洗完的衣服有「噏味」，是由於衣物仍未乾透時，未洗淨的細菌、油脂、汗水等在半濕的衣物上不斷繁殖和分解，形成一股難聞的氣味。所以，衣物殺菌屬於關鍵第一步！使用普通洗衣粉難以深層清潔細菌，可以選用市面上標明「殺菌」、洗淨力和去污力較強的洗衣液。

洗衫使用普通洗衣粉難以深層清潔細菌。（資料圖片）

洗衫晾衫禁忌【2】洗衫放過多衣物

如果洗衣機內衣物太多，有空間不足的情況，洗衣液有機會未能浸透每件衣服，令細菌殘留。因此洗衣服時，應控制衣物分量在8成左右，避免放入過多衣物！

洗衫放過多衣物有機會令細菌殘留。（資料圖片）

洗衫晾衫禁忌【3】衫距離太近

在室內晾衫時，衣物之間應避免「衫貼衫」，要留下一定空間，增加衣服接觸空氣的機會，方便衣物乾透！

洗衫晾衫禁忌【4】通風不足

香港晾衣空間有限，如果衣服之間未能保持距離，就必須保持通風暢順，否則會令衣料難以揮發水份。大家可以使用空氣循環扇或風扇，再配合抽濕機，保持空氣乾爽流動，就可有效乾衣！

香港晾衣空間有限，如果衣服之間未能保持距離，就必須保持通風暢順，否則會令衣料難以揮發水份。（資料圖片）

洗衫晾衫禁忌【5】掛近窗邊

許多人都喜歡在窗邊晾衫，認為這樣會更快乾。但專家就表示，原來太近窗戶，空氣反而變得不流通，更會令衣物出現半乾半濕的狀況。

洗衫晾衫禁忌【6】放近地面

由於濕氣是由上至下流動，越接近地面，濕氣積聚得越多。所以，想衣物快乾，最好高掛衣服，建議可以使用調整高度的伸縮晾衫架。

想衣物快乾，最好高掛衣服，建議可以使用調整高度的伸縮晾衫架。（資料圖片）

洗衫晾衫禁忌【7】衣物未有分類

都市人生活繁忙，晾衫全部掛起就了事。然而，不同類型衣物會有不同方法晾曬，如空內最好用上拱型晾衣法，把長身衣服褲子掛最外側，中間位置則放短身上衣、襪子等，形成上窄下闊的結構，令空氣流通，加快衣服晾乾。

另外也有毛巾專用蛇形晾衣法、牛仔褲內外反轉晾衣法，大家不妨一試！

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知多啲：日本專家教一招修復舊雨傘！

雨季當然不少得最重要的工具——雨傘。然而，一旦用久了，布料就會變軟不再「跣水」？日本電視台節目《ZIP！》早前請來「家務達人」和田由貴，教你如何用一招簡單方法修復變舊的防潑水雨傘，讓大家在雨季到來時都可以「落雨不怕落雪也不怕」！按下圖睇專家教一招修復防潑水雨傘👇👇👇

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