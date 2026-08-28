樂悠咭八達通優惠｜60大餐飲優惠！麥當勞$25餐/大家樂/太興/美心

八達通樂悠節｜長者樂悠咭優惠｜各位老友記留意了，八達通日前宣布「樂悠節」再度歸來！新一屆的樂悠節由今日（28日）起，一連2星期舉行，屆時將推出3大精選優惠，其中在活動期內每用樂悠咭消費滿$100或以上即送$8回贈！另外當然不少得餐飲優惠，《香港01》「好食玩飛」記者已經幫大家整理好各種優惠詳情，包括$28買富臨皇宮叉燒、麥當勞$25起歎一餐等等，想知更多？即看下文！



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樂悠節8.28-9.10舉行 推3大優惠

八達通日前宣布，由今日至9月10日期間，聯同超過130個參與商戶，再度推出「828樂悠節」活動，並有3大優惠給持有樂悠咭人士領取。

樂悠節將推出3大優惠。（八達通Facebook截圖）

樂悠節優惠｜1. 消費滿$100或以上即送$8回贈

所有持樂悠咭的人士，只要由2026年8月28日至9月10日的推廣期內，於活動參與商戶中購物或飲食並以樂悠咭付款，單次消費滿$100或以上，即送$8現金回贈，每張樂悠咭最多可賺$800！

樂悠節優惠｜2. 商戶快閃優惠

樂悠節餐飲優惠｜51間餐廳推出精選優惠

在「828樂悠節」期間，參與的餐飲商戶送上多項快閃優惠，當中包括$28富臨皇宮叉燒、$25起歎麥當勞餐、$38譚仔米線等，優惠詳情即看下表：

樂悠節餐飲優惠｜9間西餅麵包店推出精選優惠

除了餐廳外，另有9間西餅麵包商戶亦有推出優惠，當中包括A-1 Bakery消費享全單額外92折、超羣烘培惠顧滿$28送方叔蛋撻一件等，詳見下表：

樂悠節優惠｜3. 樂悠咭嘟嘟賞迎新賞$40萬

大家只要在八達通App將樂悠咭連結至「嘟嘟賞」獎賞平台，並由8月28日至9月10日推廣期內，到「嘟嘟賞」領取樂悠咭嘟嘟賞八達券，領券後使用已連結的樂悠咭於828樂悠節參與商戶單一消費滿$100或以上，可再賺$8增值額。

八達通樂悠節

活動日期：8月28日至9月10日



合資格交易：推廣期內於828樂悠節參與商戶實體零售商店，以樂悠咭單次消費滿$100或以上的付款交易，並不包括任何八達通網上付款交易，或任何於領展商場內之非參與商戶的付款交易



現金回贈及/或嘟嘟賞迎新賞領取期：將在每單合資格交易後的第7天開始發放，大家可於2026年10月20日前，透過八達通App或前往指定港鐵站及商場八達通服務站拍咭領取



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