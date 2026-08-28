樂悠咭八達通優惠｜51大購物優惠　超市9折起！惠康/百佳/一田

八達通樂悠節｜樂悠咭長者優惠｜樂悠節又來啦！八達通聯同130個參與商戶，由8月28日至9月10日向各位樂悠咭持有人送上精彩優惠，除了大派828萬元現金回贈外，還有超過7,200個消費點可以用到優惠，當中包括超市、電訊、購買保健品等等。《香港01》「好食玩飛」記者為大家整理了合共51項購物優惠，包括好棧$48鮑魚、惠康買滿$138即享9折等，想知更多？即看下文！



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樂悠節3大優惠

八達通日前宣布，由8月28日至9月10日期間，聯同超過130個參與商戶，再度推出「828樂悠節」活動，並有3大優惠給持有樂悠咭人士領取。

樂悠節將推出3大優惠。（八達通Facebook截圖）

樂悠節優惠｜1. 消費滿$100或以上即送$8回贈

所有持樂悠咭的人士，只要由2026年8月28日至9月10日的推廣期內，於活動參與商戶中購物或飲食並以樂悠咭付款，單次消費滿$100或以上，即送$8現金回贈，每張樂悠咭最多可賺$800！

所有持樂悠咭的人士在活動期間以樂悠咭付款，單次消費滿$100或以上，即送$8現金回贈。（AI生成圖片）

樂悠節優惠｜2. 樂悠咭嘟嘟賞迎新賞

大家只要在八達通App將樂悠咭連結至「嘟嘟賞」獎賞平台，並由8月28日至9月10日推廣期內，到「嘟嘟賞」領取樂悠咭嘟嘟賞八達券，領券後使用已連結的樂悠咭於828樂悠節參與商戶單一消費滿$100或以上，可再賺$8增值額。

樂悠節優惠｜3. 商戶快閃優惠

今次樂悠節有多間參與商戶送上快閃及全年優惠，除了有餐飲方面外，當然還有購物優惠！

樂悠節購物優惠｜13間商店推出保健養生產品精選優惠

想購買保健產品的話，今次活動也有13間商戶參與，優惠包括好棧食品的紅燒鮑魚5罐$48、位元堂中成藥95折等，優惠詳情可看下表：

樂悠節購物優惠｜26間超市雜貨推出精選優惠

另外亦有26間超市、雜貨店參與活動推出優惠，當中包括在惠康消費滿$138有9折、大生生活超市買滿$120有9折等，詳情即看下表：

樂悠節購物優惠｜6間個人護理商店推出精選優惠

在個人護理方面，也有6間商店提供優惠，包括萬寧買滿$188減$20、莎莎買滿$120有95折等，即看下表：

樂悠節購物優惠｜6間電訊及電器商推出精選優惠

樂悠節也有多間電訊及電器商推出優惠，包括豐澤有精選老友記生活好物低至47折、電訊數碼SUN Mobile有$58就可申請樂悠數據計劃等，詳情即看下表：

八達通樂悠節

活動日期：8月28日至9月10日



合資格交易：推廣期內於828樂悠節參與商戶實體零售商店，以樂悠咭單次消費滿$100或以上的付款交易，並不包括任何八達通網上付款交易，或任何於領展商場內之非參與商戶的付款交易



現金回贈及/或嘟嘟賞迎新賞領取期：將在每單合資格交易後的第7天開始發放，大家可於10月20日前，透過八達通App或前往指定港鐵站及商場八達通服務站拍咭領取



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