大家樂優惠｜現金券半價優惠送$400優惠券！買2套送鐵板餐+$50券

大家樂優惠｜大家樂推出超抵優惠！現時買$400大家樂現金券，免費送你$400優惠券，即用$400便可獲得$800價值的券，等同於半價！此外，買兩套更額外送咋咋淋鐵板餐1份，兼送Samsung網上商店$50優惠券！另外，原個冬瓜盅＋麻婆豆腐雞球燴飯亦只需$59，詳情即睇下文！



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大家樂又有激抵優惠！（領展）

大家樂優惠【1】買$400現金券送多$400優惠券

大家樂推出現金券優惠！即日至9月30日，可於各大家樂門市或eatCDC.com，購買$400現金券（共20張，總值$400），每張現金券可於分店作$20使用，可同時使用多張。現時更有優惠，一買即送$400優惠券！

此外，於同一訂單中購買2套現金券，更額外送「咋咋淋鐵板餐」1份（包含主菜、蛋炒飯＋羅宋湯＋茶／啡），以及Samsung網上商店$50優惠券；買3套仲會額外多送GogoX折扣碼禮券1套（屯含$55客貨車／噸車／速遞優惠），數量有限，售完即止！

大家樂$400優惠券包括：

● 全日惠顧滿$20減$10優惠劵(4張）

● 早市指定炒蛋系列$3優惠劵（3張）

● 早市惠顧滿$30贈送湯粉一碗(細）（3張）

● 午市惠顧滿$50減$6優惠券（2張）

● 茶市惠顧滿$30贈送熱狗棒一件（2張）

● 茶市惠顧滿$30贈送雞翼一隻（3張）

● 茶市惠顧滿$40減$4優惠劵(1張）

● 晚市惠顧滿$60減$10優惠券（4張）

● 晚市惠顧滿$100減$20優惠券（1張）

● 晚市鐵板餐$10優惠劵（2張）

● 午／茶／晚市任何惠顧送紅豆冰一杯（3張）

● 午／晚市焗飯$5優惠劵（3張）

● 午／晚市惠顧滿$40免費是日甜品／糖水（3張）

● 午／晚市惠顧滿$40贈送灼菜一碟（2張）



現金券有效期：購買起至2027年9月30日

優惠券有效期：購買起至2027年3月31日



提提大家，大家樂電子優惠券每張券限用一次，每次限用一張。優惠不適用於購買「天天超值選」、「期間限定優惠產品」、「特價2人套餐」、「特價燒味外賣」、「盤裝外賣美食」、「食德樂輕嚥料理」及「包裝及應節食品」。

大家樂優惠【2】原個冬瓜盅＋麻婆豆腐雞球燴飯$59

每日下午5時至6時，大家樂限定推出黃昏早食優惠，$59（零售價$68）即可歎到原個現場燉煮冬瓜盅配麻婆豆腐雞球燴飯！優惠由即日起至2026年9月14日，切勿錯過！

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