一粥麵優惠｜4大套餐$32！雲吞麵/鯇魚鯪魚球粥/牛肚雲吞河+熱飲

一粥麵優惠｜快餐店優惠｜餐廳優惠｜一粥麵推出一連串超抵優惠！包括多款指定套餐連熱飲只需$32，以及長者出示樂悠咭或長者咭可享早／茶市送熱飲。想知優惠幾時開始，即睇下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

一粥麵為大家帶來新優惠。（領展）

一粥麵優惠【1】鮮蝦雲吞麵連熱飲$32

即日至9月3日，上午11點後，一粥麵推出9月限定優惠，鮮蝦雲吞麵連熱飲只需$32（參考零售價$44）。

一粥麵優惠【2】鮮鯇魚腩鯪魚球粥連熱飲$32

9月8日至9月10日，上午11點後，一粥麵鮮鯇魚腩鯪魚球粥連熱飲只需$32（參考零售價$54）。

鮮蝦雲吞麵連熱飲／鮮鯇魚腩鯪魚球粥連熱飲只需$32（官方圖片）

一粥麵優惠【3】柱候牛肚併雲吞河連熱飲$32

9月15日至9月17日，上午11點後，一粥麵柱候牛肚併雲吞河連熱飲只需$32（參考零售價$48）。

一粥麵優惠【4】爽滑豬膶粥連熱飲$32

9月22日至9月24日，上午11點後，一粥麵爽滑豬膶粥連熱飲只需$32（參考零售價$51）。

上述優惠均可以加$5升級冰鎮奶茶！提提大家，每人限購1碗，數量有限，售完即止。此外，此優惠不適用於自助點餐機／手機點餐／網上外賣平台，並且不適用於香港站、機場及屯門醫院分店。

柱候牛肚併雲吞河連熱飲／爽滑豬膶粥連熱飲只需$32（官方圖片）

一粥麵優惠【5】長者早／茶市送熱飲

一粥麵推出長者優惠！即日起，食客凡出示有效的長者咭，或以長者八達通／樂悠咭付款，於早／茶市惠顧任何套餐或單點主食（小食及飲品除外），可獲贈茶／啡／熱飲一杯（特飲除外）。優惠不適用於自助點餐機／手機點餐，以及不適用於香港站、機場及屯門醫院分店。

優惠期：即日至另行通知



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略