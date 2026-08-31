KFC優惠｜9月快閃低過4折！家鄉雞扒包+套餐買1送1／$39上校盛盒

KFC快餐店優惠｜KFC在9月推出最新「肯！抵DEAL」快閃優惠！不但有$36巴辣全雞孖堡配中汽水、開心C餐買1送1、早餐時段家鄉雞包買1送1回歸，還有多款全新加配優惠！想知優惠幾時開始以及還有什麼優惠詳情，即睇下文！



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KFC推出「肯！抵DEAL」優惠！（領展）

KFC優惠【1】$39上校盛盒

KFC由9月1日至9月4日，星期一至五上午11時後，推出$39上校盛盒（原價$98），低過4折！套餐包含家鄉雞／香辣脆雞／狂惹香燒雞1件、1客經典蘑菇香飯（大）、1客格格脆薯塊、1件經典葡撻、1杯汽水（中），非常抵食！

KFC優惠【2】$36巴辣全雞孖堡配汽水

9月7日至9月11日，星期一至五上午11時後，KFC推出全新$36巴辣全雞孖堡配汽水（中）（原價$54）套餐，想再豐富一點，還可+$5配格格脆薯塊，令餐點更加豐富！

KFC優惠【3】4件雞$39

KFC在9月14日至18日，以及9月21日至22日期間，星期一至五上午11時後，推出4件雞優惠，只需$39（原價$88）！優惠同時可+$5加配汽水（中），以及可與套餐加配美食優惠同時使用。

KFC優惠【4】開心C餐買1送1

除了平日優惠，KFC在周末亦有抵食優惠！9月5日至6日，上午11時後，開心C餐買1送1，即$84.5（套餐價$169）。套餐包含8件雞、8件巴辣香雞翼、2客格格脆薯塊（普通）、2份香脆雞粒、2客經典蘑菇香飯（大）／家鄉雞皇飯（大）、4客經典葡撻、4杯汽水（中）， 一個餐享7款食物。

KFC優惠【5】三重脆雞分享桶$88

KFC在9月12日至13日，上午11時後，三重脆雞分享桶只需$88（原價$198），可選家鄉雞／香辣脆雞／狂惹香燒雞3件，共9件；此外，亦可+$5加配汽水（中）。

KFC優惠【6】KFC三人餐$111

9月19日至20日，上午11時後，KFC三人餐只需$111（原價$289），套餐包含6件雞、2客經典蘑菇香飯（普通）、1客家郷雞皇飯（普通）、3件經典葡撻、1客格格脆薯塊、3杯汽水（中）。

KFC優惠【7】家鄉雞扒包買1送1

9月21日至30日，星期一至星期日上午11時前，KFC推出家鄉雞扒包買1送1，平均每個只需$12.5（原價$25起）還可+$5配汽水／指定熱飲或+$8即磨白咖啡（熱）／+$12鮮奶咖啡（熱）／泡沫咖啡（熱）。優惠不適用於九龍塘又一城、啟德體育園及置富南區廣場分店。

家鄉雞扒包買1送1（官方圖片）

提提大家，以上優惠只限堂食及外賣自取，不適用於快脆送，並且不適用於赤柱廣場及亞洲國際博覽館分店。

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