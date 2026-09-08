大家樂優惠｜快閃3優惠低過半價！雞髀$12+月餅5折再送$20現金券

大家樂優惠｜大家樂推出超抵優惠！包括下午茶雞髀$12起，以及中秋月餅低至5折，還贈送高達$20現金券；此外還有原個冬瓜盅＋麻婆豆腐雞球燴飯只需$59。想知優惠幾時開始，以及優惠詳情，即睇下文！



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大家樂又有激抵優惠！（領展）

大家樂優惠【1】茶市雞髀$12起／雞髀+3杯Häagen-Dazs雪糕$40

大家樂推出下午茶激抵優惠！即日至9月10日，下午2時半後，茶市雞髀只需$12（原價$25），還可選脆炸雞髀或豉油皇雞髀。如果想來一個「飯後甜品」，更可選擇茶市雞髀配Häagen-Dazs雪糕迷你杯（3杯）套餐，都只是$40（零售價$58）！

覺得未夠喉？不妨試埋$9.9的巨峰提子烏龍茶，享受一個更愉快的Tea Time！

茶市雞髀$12起／雞髀+3杯Häagen-Dazs雪糕$40（官方圖片）

大家樂優惠【2】中秋月餅低至5折＋送高達$20現金券

即日起至9月20日，大家樂推出多款中秋月餅，包括與Sanrio聯乘推出的Cinnamoroll月餅燈籠套裝以及各式傳統及奶皇月餅，其中鴛鴦金桔奶皇月餅（迷你8個裝）更有低至5折，Club100會員價只需$208（零售價$410）！

此外，即日起至9月20日，於門市選購雙黃白蓮蓉月餅／雙黃蓮蓉月餅／雙黃陳皮豆沙月餅／三黃白蓮蓉月餅一盒，即可獲贈$20現金券；選購金沙流心奶皇月餅／鴛鴦金桔月餅／Cinnamoroll 奶皇月餅燈籠套裝一盒，即可獲贈$10現金券，先到先得，送完即止。

Cinnamoroll月餅燈籠套裝：零售價$196

鴛鴦金桔奶皇月餅（迷你8個裝）：會員價$208｜零售價$410

雙黃白蓮蓉月餅（4個裝）2盒：會員價$432｜零售價$860

雙黃蓮蓉月餅（4個裝）2盒：會員價$416｜零售價$820

雙黃白蓮蓉月餅（4個裝）、鴛鴦金桔奶皇月餅（迷你8個裝）：會員價$424｜零售價$840

金沙流心奶皇月餅（迷你8個裝）、雙黃陳皮豆沙月餅（4個裝）：會員價$442｜零售價$830

三黃白蓮蓉（4個裝）、雙黃陳皮豆沙月餅（4個裝）：會員價$456｜零售價$910



大家樂優惠【3】原個冬瓜盅＋麻婆豆腐雞球燴飯$59

每日下午5時至6時，大家樂限定推出黃昏早食優惠，$59（零售價$68）即可歎到原個現場燉煮冬瓜盅配麻婆豆腐雞球燴飯！優惠由即日起至2026年9月14日，切勿錯過！

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