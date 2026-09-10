富麗敦海洋公園酒店自助餐買1送1｜中秋節適用+任食雪蟹腳+$198起

自助餐優惠｜中秋做節還未訂位？香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳推出自助餐快閃買1送1優惠，連加一服務費最平人均只需$198起！今次優惠涵蓋早、午、晚三個時段，午市及晚市第3位同行亦只需加$208，就連中秋正日及公眾假期都用得。餐廳換上全新《仲夏熱帶盛宴》主題，主打無限量供應的雪蟹腳、日式刺身及多款東南亞惹味名菜，甜品區更有期間限定的榴槤甜品。想知優惠幾時開搶？即睇內文校定鬧鐘！



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香港富麗敦海洋公園酒店限時買1送1 優惠中秋節適用

香港富麗敦海洋公園酒店將於9月11日早上11:00至9月17日晚上23:59，推出自助午餐、自助晚餐獨家買1送1優惠套票，還可額外加錢享有3人同行優惠，優惠可於中秋節使用，啱晒與親朋好友食住自助餐慶祝中秋，大家到時記得校定鬧鐘開搶！

⏰9月11日準時11AM開賣

香港富麗敦海洋公園酒店限時買1送1，優惠中秋節都適用！（ AI生成圖片）

富麗敦海洋公園酒店星耀廳環境清幽、別具渡假氛圍。餐廳與戶外平台相連，可俯瞰南中國海的壯麗景色，不但氣氛舒適，而且打卡一流！

富麗敦海洋公園酒店星耀廳環境清幽、別具渡假氛圍。（官方圖片）

自助餐買1送1優惠｜任食鮮甜雪蟹腳＋必試正宗娘惹仁當雞

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳自助餐推出買1送1優惠，只需加$208便可3人同行，折合低至44折！自助餐以《仲夏熱帶盛宴》為主題，不但有各式各樣的冰鎮海鮮，如雪蟹腳（松葉蟹腳、長腳蟹腳）、海螺和青口等，還有多款南洋經典名菜。

當中重點推介惹味的娘惹仁當雞，鮮嫩雞肉盡吸多種香料精華，香醇濃郁；加上肉質嫩滑的新加坡海南雞，重現正宗星馬地道滋味。此外，熱食盤亦會輪流供應多款開胃菜式，包括酸辣交織的泰式冬陰功湯、紅咖喱鴨，以及盲鰽魚配清新芒果莎莎，酸、辣、甜多種層次味道都能一同滿足！

⏰9月11日準時11AM開賣

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳自助餐推出買1送1優惠，只需加$208便可3人同行，即低至44折！（官方圖片）

自助餐買1送1優惠｜甜品區任吃期間限定頂級榴槤甜品

甜品區同樣豐富！除了散發陣陣天然椰香的經典班蘭蛋糕外，榴槤控絕對不能錯過一系列期間限定的頂級榴槤甜品！當中包括絲滑濃郁的榴槤慕絲、果香濃烈的榴槤泡芙、即製榴槤窩夫、榴槤雪花冰，以及多款賣相精緻的自家製迷你蛋糕等。

大吃一頓後，記得留肚到雪糕區，任吃多款口味的雪糕並配上各式繽紛配料，為這趟自助餐畫上完美句號！

⏰9月11日準時11AM開賣

香港富麗敦海洋公園酒店｜自助午餐——任食雪蟹腳＋必試榴槤雪花冰

香港富麗敦海洋公園酒店另有自助午餐，同樣買1送1，而第3位加$208便可一同用餐，平均低至46折。自助午餐主打一系列以熱帶水果入饌的清新美食，包括清潤鮮甜的爵士湯、惹味的香烤春雞伴百香果汁，以及香氣四溢的泰式雞肉菠蘿炒飯。此外，周末午市更有限定任食的雪蟹腳，配上精緻的自家製迷你蛋糕，享受清新悠閒的午市時光！

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香港富麗敦海洋公園酒店｜自助早餐買1送1！提供中西日多國美食

如果想享受悠閒的早晨時段，香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳亦提供自助早餐，同樣可享買1送1，以及加$128多一位的優惠。早餐提供豐富的中西日多國美食，包括奄列、燒賣、蝦餃、包點、雞粥、中式熱炒、即燒迷你麵包、西班牙火腿、新鮮果汁及咖啡或奶茶等，可一邊俯瞰南中國海的壯麗海景，一邊享受早上的寧靜時光。

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳｜優惠詳情

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳｜《仲夏熱帶盛宴》自助晚餐

優惠價（3位）：$1,214起｜人均$404.6起｜原價$2,765起

優惠價（2位）：$1,006起｜人均$503起｜原價$1,844起

優惠價（1位）：$712起｜原價$921.8起

⏰9月11日準時11AM開賣

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳｜自助午餐

優惠價（3位）：$794起｜人均$264起｜原價$1,610起

優惠價（2位）：$586起｜人均$293起｜原價$1,077.2起

優惠價（1位）：$415起｜原價$536.8起

⏰9月11日準時11AM開賣

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳｜自助早餐

優惠價（3位）：$594｜人均$198｜原價$1,281

優惠價（2位）：$466｜人均$233｜原價$854

優惠價（1位）：$310｜原價$426.8

⏰9月11日準時11AM開賣

優惠日期：2026年9月11日早上11:00至9月17日晚上23:59

兌換日期：2026年9月12日至10月31日



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