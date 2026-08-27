酒店自助餐9月優惠13推介｜$98起！任食龍蝦+生蠔+乳豬+中秋適用

酒店自助餐優惠｜9月自助餐優惠｜自助餐有什麼高質推介？《香港01》「好食玩飛」推介13大酒店自助餐及餐飲優惠，除了有龍蝦、即開生蠔、鮑魚等美食之外，一些酒店餐廳更提供原隻乳豬、魚子醬、片皮鴨等特色食物！現時更有多間酒店推出買1送1優惠，最平人均$98就食到，即看內文！



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自助餐優惠推介【1】屯門悦品酒店——焗波士頓龍蝦／片皮鴨／清蒸星斑／全新中秋主題預告／買1送1

悦品酒店推出全新「海陸珍萃：龍蝦 ‧ 片皮鴨滋味盛宴」自助晚餐，於8月31日至9月13日更有快閃買1送1！餐廳今次主打焗波士頓龍蝦、北京片皮鴨、清蒸星斑。片皮鴨外皮香脆且肥而不膩，清蒸星斑肉質鮮甜無腥味。此外，餐廳還有以秘製滷水醃製的紅燒乳鴿，以及慢火細熬的鮮菇鮑汁扣鴨掌，同樣必試！

酒店亦有「鮑魚海鮮盛宴 ‧ 半自助晚餐」，有多款鮑魚入饌美食任君選擇，如鮑魚螺片燉雞湯 、合掌瓜淮山鮑魚湯、 鮑魚海鮮周打湯等，而自助區的冰鎮海鮮、什錦凍肉及甜品依然無限量供應。8月31日早上11時開賣🕛

提前預告，酒店將於9月24至27日推出限定「中秋海陸盛宴自助晚餐」，不但有滋陰養顏的花膠扣鵝掌、清蒸左口魚及鮑魚螺片燉雞湯，更有肉質彈牙的焗芝士波士頓龍蝦，以及外脆內嫩的現場即切北京片皮鴨！最後記得留肚吃甜品，除了有傳統月餅，還有Häagen-Dazs及Mövenpick雪糕輪流登場，包保大滿足！

生蠔控更不能錯過9月19日起逢周末及假日推出的「蠔賞‧海鮮自助午餐」，大廚炮製超過10款生蠔熱饌，重點必試鑊氣十足的薑蔥海鮮炒生蠔及惹味蚵仔煎，亦有西式經典的芝士煙肉焗蠔及香脆炸蠔。同場加映爐端燒及紅酒燴安格斯牛肋肉，絕對是周末回本首選！

悦品酒店｜自助晚餐｜買1送1

優惠價（2位）：$645.6起｜人均$322.8起｜原價$1,183.6起

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悦品酒店｜鮑魚海鮮盛宴 ‧ 半自助晚餐｜買1送1

優惠價（2位）：$309.6｜人均$154.8｜原價$567.6

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地址：屯門建豐街4號（屯門店）



自助餐優惠推介【2】香港富麗敦海洋公園酒店——買1送1／多款榴槤美食／即燒原隻乳豬

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳推出「仲夏熱帶盛宴」自助餐，榴槤控絕不能錯過！當中大推榴槤忌廉芝士手卷、榴槤雞煲及榴槤薄餅；當中必試新鮮烤焗的榴槤薄餅，熱辣辣的芝士拉絲配上甘甜濃香的榴槤果肉，鹹甜交織、層次分明。甜品區更有即製榴槤窩夫、冰涼榴槤雪花冰及巴斯克芝士蛋糕輪流登場！

除了主題美食，回本必食的當然少不了無限量供應的冰鎮海鮮雪蟹腳，周末晚餐時段更加碼提供即燒原隻乳豬！同場亦有多款清新開胃的水果入饌菜式，如盲鰽魚配芒果莎莎及泰式菠蘿炒飯等。現時預訂各時段自助餐更可享高達72折優惠，相當抵食！

提前預告，酒店在9月11至17日更有快閃買1送1優惠！

香港富麗敦海洋公園酒店｜「仲夏熱帶盛宴」自助晚餐｜限時低至77折

優惠價：人均$712起｜原價$921.8起

香港富麗敦海洋公園酒店｜「仲夏熱帶盛宴」自助午餐｜限時82折

優惠價：人均$574｜原價$701.8

香港富麗敦海洋公園酒店｜綠色輕怡半自助午餐｜限時77折

優惠價：人均$338｜原價$437.8

香港富麗敦海洋公園酒店｜星耀廳自助早餐｜限時72折

優惠價：人均$310｜原價$426.8

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地址：香港黃竹坑海洋徑3號香港富麗敦海洋公園酒店1樓



自助餐優惠推介【3】尖沙咀凱悅酒店——低至65折！中秋節適用／歐陸風味主題

想歎盡多國菜？尖沙咀凱悅酒店咖啡廳9月7日起將推出「歐陸風味」自助晚餐，一個價錢可品嘗到法國、澳洲、西班牙等地的人氣美食，現有低至65折優惠，就連中秋節都用得！食物方面，冰鎮海鮮區供應蟹腳、青口、大蝦及小龍蝦，刺身則有赤蝦、吞拿魚、希靈魚及三文魚，周末更特別提供帶子刺身。

熱盤方面，烤肉區推出多款精選澳洲牛肉，包括牛板腱、腹心肉、斧頭扒及臀蓋肉。重點推介西班牙海鮮飯、四重奏芝士薄餅、精選香腸拼盤及燒啤酒雞。此外，星期一至四更會即場炮製巴馬臣芝士輪拌卡邦尼意粉；周末則有即煮白酒法國藍青口。而鐵板區每日供應香煎鴨肝貝果（每位一件）。自助餐更無限量供應即煮新鮮可持續發展波士頓龍蝦，周末加推西式燒龍蝦，款式多樣且充滿驚喜。👉🏻吃貨必搶！

尖沙咀凱悅酒店｜自助晚餐｜65折

優惠價（成人）：$561起｜原價$822.8起

優惠價（兒童）：$276起｜原價$404.8起

尖沙咀凱悅酒店｜周末自助午餐｜65折

優惠價（成人）：$411｜原價$602.8

優惠價（兒童）：$201｜原價$294.8

👉🏻吃貨必搶！

地址：香港尖沙咀河內道18號



自助餐優惠推介【4】北角海逸酒店——陳皮蒸鮑魚／魚翅灌湯餃 ／MÖVENPICK雪糕任食／人均$167起

想一次過歎盡海鮮與地道大牌檔風味？北角海逸酒店綠怡咖啡廳於9至10月換上全新「海鮮狂歡 x 港式滋味」自助晚餐，大玩港式情懷！海鮮區除了無限量供應鱈場蟹腳及刺身，熱盤必試果皮粉絲蒸鮑魚，粉絲吸滿海鮮鮮甜與果皮幽香；以及惹味的蒜蓉辣椒燒蠔。

午市時段則推出「秋韻港味．海鮮自助早午餐」，除了同樣有鱈場蟹腳坐鎮，更特設菠菜芝士焗蠔、魚翅灌湯餃及蟹蓋粉絲煲等豐富佳餚。飽餐一頓後，記得留肚吃即製的港式格仔餅，配搭多達9款口味的 MÖVENPICK® 雪糕，加上氣泡酒及紅白酒無限暢飲，保證大滿足！自助餐現時設有買1送1及家庭套票優惠，帶長者或小朋友去食最划算！

此外，酒店亦有「金秋蟹饗下午茶」，推出多款以秋季當造蟹肉入饌美食，必試矜貴鮮甜的魚子醬蟹肉撻，以及入口甘香豐腴的蟹肉鵝肝茶碗蒸；甜點方面更推出中西合璧的腐乳芝士餅。每位食客可歎足3球MÖVENPICK雪糕及沁晶蘋果特飲，快閃買1送1後人均只需$167，性價比超高！

北角海逸酒店｜「海鮮狂歡 x 港式滋味」自助晚餐｜快閃買1送1

優惠價（2位）：$898｜人均$449｜原價$1,645.6

優惠價（2位成人＋1位長者／小童）：$1,198｜人均$399｜原價$2,259.4

👉🏻買1送1優惠

北角海逸酒店｜「秋韻港味」海鮮自助早午餐｜快閃買1送1

優惠價（2位）：$574｜人均$287｜原價$1,051.6

優惠價（2位成人＋1位長者／小童）：$860｜人均$286.6｜原價$1,577.4

優惠價（3位）：$1,100｜人均$366.6｜原價$2,259.4

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北角海逸酒店｜「金秋蟹饗下午茶」｜快閃買1送1

優惠價（2位）：$334｜人均$167｜原價$668

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地址：香港北角英皇道665號北角海逸酒店2樓



自助餐優惠推介【5】紅磡都會海逸酒店——快閃買1送1！任食蟹腳／炸乳鴿／維港靚景 人均$308起

想對住維港靚景歎海鮮大餐？紅磡都會海逸酒店Promenade推出「金秋尋珍・鮑魚花膠饗宴」自助晚餐，低至買1送1、買2送1快閃優惠！回本必吃長腳蟹腳、五鼎海味高湯鍋、沙薑花膠鮑魚滑雞煲、招牌炸乳鴿。五鼎海味高湯鍋更是廚師團隊以慢火熬煉鯊魚骨湯，逼出干貝、花膠、鮑魚及螺片的鮮甜精華，湯頭金黃醇厚，每口都飲到滿滿膠原蛋白！

「國際美食」自助午餐同樣有雪花蟹腳及香脆多汁的脆皮炸乳鴿，甜品區更會即製金枕頭榴槤班戟，啱晒榴槤控。至於想與閨密休閒小聚，則推介「益力多沁涼盛夏之約」 周末下午茶自助餐，可品嘗多款酸甜開胃的益力多主題甜品。最後記得預留胃口吃Mövenpick 雪糕，為這頓自助餐圓滿收結！👉🏻 限時搶購

紅磡都會海逸酒店｜自助晚餐｜買1送1／買2送1／買2送2

優惠價（2位）：$1,056起｜人均$528起｜原價$2,112起

優惠價（3位）：$1,824起｜人均$608起｜原價$3,168起

優惠價（4位）：$2,112起｜人均$528起｜原價$4,224起

紅磡都會海逸酒店｜自助午餐｜買1送1／買2送2

優惠價（2位）：$696起｜人均$348起｜原價$1,392起

優惠價（4位）：$1,392起｜人均$348起｜原價$2,784起

紅磡都會海逸酒店｜周末下午茶自助餐｜買1送1／買2送1／買2送2

優惠價（2位）：$616起｜人均$308起｜原價$1,232起

優惠價（3位）：$1,044起｜人均$348起｜原價$1,848起

優惠價（4位）：$1,232起｜人均$308起｜原價$2,464起

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地址：紅磡都會道7號



自助餐優惠推介【6】旭逸酒店·荃灣——$98起／生蠔+鱈場蟹腳任食／特推8道菜

旭逸酒店Eat@ease的「港味『珍』情龍蝦．鮑蠔．海鮮」周末自助晚餐，每位食客入場即獲贈「三重芝士焗龍蝦」及「紅燒鮑魚扣魚肚」各一客，更特設「匠心8道」位上主廚精選菜式！而冰鎮海鮮區更有無限量供應的即開生蠔、鱈場蟹腳、翡翠螺及鮮甜大蜆等鮮味十足的水產。熱盤方面，則有多款港式風味熱炒，當中必試充滿鑊氣的「醬爆啫啫雞煲」，以及惹味的豉椒炒蟶子。同場更有清蒸游水大海斑、雜錦刺身、日式爐端燒及各式精緻中西甜品，絕對大滿足！👉🏻 搶先入座食大餐!

餐廳在平日時段亦推出「『為你鍾情』生蠔半自助晚餐」，除了有即開生蠔及多款冰鎮海鮮可任吃，每位更可自選一款高質主菜（可補差額升級至香煎美國黑毛豬斧頭扒等名貴主菜），推介必試蟹肉蟹子甲羅燒卡邦尼意粉，甘香豐腴的蟹膏配上掛滿忌廉汁的意粉，非常惹味！食肉獸則可選擇肉汁豐富的香煎美國黑毛豬斧頭扒或澳洲西冷羊扒威靈頓。現時預訂自助餐，更可享低至買1送1優惠；而平日「饗樂悠閒半自助午餐」亦有低至56折，每位只需$98！

旭逸酒店．荃灣｜「港味『珍』情龍蝦．鮑蠔．海鮮」周末自助晚餐｜買1送1

優惠價（2位）：$645.6｜人均$322.8｜原價$1,183.6

優惠價（成人）：$350｜原價$591.8

優惠價（長者）：$300｜原價$481.8

優惠價（兒童）：$260｜原價$415.8

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旭逸酒店．荃灣｜「為你鍾情」生蠔半自助晚餐｜55折

優惠價（成人）：$158｜原價$283.8

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旭逸酒店．荃灣｜饗樂悠閒半自助午餐｜56折

優惠價（成人）：$98起｜原價$173.8起

地址：葵涌圳邊街15-19號1樓



自助餐優惠推介【7】香港萬麗海景酒店——龍蝦+和牛+海膽任食！人均$299.5起

萬麗海景酒店Food Studio將由9月1日至10月15日換上全新「『鮮』聲奪人青口自助餐」主題自助餐，現有低至59折優惠！自助餐主打多款熱辣辣、吸滿醬汁精華的青口鍋，特別推介帶有酒香的松露忌廉青口配白酒及第戎芥末，白酒的微酸中和忌廉的濃膩，肥美的青口肉吸飽菌香，幽香無比；以及惹味開胃的泰式青咖喱青口，辛香微辣的咖喱汁掛滿青口，配合泰國羅勒及鮮辣椒的香氣，瞬間刺激味蕾，最適合用來暖胃。

萬麗咖啡廳9月自助餐「『鮮』聲奪人青口自助餐」，主打多款熱辣辣、吸滿醬汁精華的青口鍋。（官方圖片）

除了青口，絕對不能錯過回本必吃的龍蝦、海膽、魚子醬及和牛！首推賣相精緻的「海膽魚子醬紫菜塔可」，一口咬下去，海膽的甘甜與魚子醬的鹹鮮在口腔交織，讓你回味無窮。場內更輪流供應新鮮蒸焗龍蝦、烤和牛、鴨肝多士及蒜蓉粉絲蒸青口等多款惹味熟食。飽餐一頓後，還可以無限暢飲精選啤酒、橙汁及汽水，保證海鮮控能滿載而歸！

香港萬麗海景酒店｜自助晚餐

優惠價（2人同行）：$1,299起｜人均$649.5起｜原價$1,883.2起

優惠價（成人）：$848起｜原價$932.8起

優惠價（兒童）：$508起｜原價$558.8起

⏰晚餐只需$649.5／位

萬麗海景酒店｜自助午餐

優惠價（2人同行）：$599起｜人均$299.5起｜原價$941.6起

優惠價（成人）：$406.6起｜原價$470.8起

優惠價（兒童）：$245.1起｜原價$283.8起

⏰人均$299.5就食到!

地址：香港灣仔港灣道1號



自助餐優惠推介【8】尖沙咀百樂酒店——快閃買1送1！任食麵包蟹／大頭蝦／紅白酒任飲 人均$190起

尖沙咀百樂酒店Park cafe主打越法交融的海鮮自助晚餐，更有快閃買1送1優惠！除了有冰鎮麵包蟹及鱈場蟹腳等高質海鮮，熱盤必試越南大頭蝦及法式香草蒜茸牛油焗田螺，味道濃郁惹味，再歎埋無限暢飲的紅白餐酒及啤酒，保證回本！

中午及下午茶時段同樣抵食！「邂逅越法滋味」自助午餐供應越式燒豬頸肉濱海及法式海龍皇湯燴海鮮；而周末限定的下午茶則以茶入饌，必食抹茶梳夫厘及龍井蝦仁。最後記得留肚吃Häagen-Dazs及Mövenpick雪糕（晚餐時段供應），大滿足！

尖沙咀百樂酒店｜「法越夜宴」海鮮自助晚餐｜買1送1、買2送1

優惠價（2位）：$741.6起｜人均 $370.8起｜原價 $1,359.6起

優惠價（3位）：$1,421.4起｜人均 $473.8起｜原價 $2,039.4起

尖沙咀百樂酒店｜「邂逅越法滋味」自助午餐｜買1送1、買2送1

優惠價（2位）：$381.6起｜人均$190.8起｜原價$699.6起

優惠價（3位）：$731.4起｜人均$243.8起｜原價$1,049.4起

尖沙咀百樂酒店｜「茶園滋味」周末下午茶自助餐｜買1送1、買2送1

優惠價（2位）：$381.6｜人均$190.8｜原價$699.6

優惠價（3位）：$731.4｜人均$243.8｜原價$1,049.4

尖沙咀百樂酒店｜自助早餐｜買1送1

優惠價（2位）：$321.6｜人均$160.8｜原價$589.6

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地址：尖沙咀漆咸道南61-65號



自助餐優惠推介【9】沙田萬怡酒店自助餐——人均$238.8起！世界賽金牌澳洲牛肉／即開生蠔

沙田萬怡酒店MoMo Café推出全新「東南亞風味巡禮自助餐」，一個價錢就可歎盡印尼參巴醬烤盲鰽魚柳、馬來肉骨茶、泰式椰子雞湯及大頭蝦冬蔭功，啱晒喜歡東南亞美食的朋友！此外，餐廳還可任吃生蠔、波士頓龍蝦、鱈蟹腳、麵包蟹、翡翠螺等鮮甜海鮮。

食肉獸絕不能錯過屢獲世界牛排挑戰賽金牌的烤澳洲36°South MB2+肩胛肉。最後記得留肚品嘗甜品，除了有近年大熱的杜拜開心果慕絲蛋糕，還有榴槤乳酪慕絲蛋糕，連同紅白酒、清酒及啤酒無限暢飲。現時更有快閃買1送1優惠，低至人均$442.8！

若想趁中午吃頓豐盛大餐，餐廳亦有「東南亞風味巡禮」自助午餐，同樣無限供應即開生蠔、紐西蘭青口、翡翠螺及各式刺身，以及回本必吃的烤澳洲36° South MB2+ 肩胛肉！人均$238.8起。

沙田萬怡酒店自助餐——人均$238.8起（官方圖片）

沙田萬怡酒店｜「東南亞風味巡禮」自助晚餐｜快閃買1送1

優惠價（2位）：$885.6起｜人均$442.8起｜原價$1,623.6起

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沙田萬怡酒店｜「東南亞風味巡禮」自助午餐｜快閃買1送1

優惠價（2位）：$477.6起｜人均$238.8起｜原價$875.6起

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地址：香港新界沙田源康街1號



自助餐優惠推介【10】屯門黃金海岸酒店——買1送1／原隻脆皮烤乳豬／送麥皮虎蝦

現有買1送1優惠，已包加一服務費，折後人均低至$443起！重頭戲首推每位尊享的麥皮虎蝦一隻，爽彈蝦肉融合濃郁奶香與牛油甜香；馳名戶外燒烤區更無限量供應參巴醬燒魔鬼魚、日式醬燒白鱔及煙燻香氣十足的炭燒封門柳。

熱葷專區亦備有肉質細嫩的即切慢烤和牛肩胛肉與蜜汁黑毛豬叉燒。若於星期五至日及假期到訪，炭烤區更會加碼供應脆皮烤乳豬及德州煙燻和牛胸肉！除了晚餐外，周末早午餐（人均$305起）及平日自助午餐（人均$245起）亦同步設有買1送1，全數免收額外加一，划算首選！

屯門黃金海岸酒店｜「燒烤百味盛宴」自助晚餐｜限時買1送1（已包加一服務費）

優惠價（2位成人）：$886起｜人均$443起｜原價$1,623.6起

優惠價（2位兒童）：$526起｜人均$263起｜原價$963.6起

優惠價（2位長者）：$646起｜人均$323起｜原價$1,183.6起

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屯門黃金海岸酒店｜周六日早午餐｜限時買1送1（已包加一服務費）

優惠價（2位成人）：$610｜人均$305｜原價$1,117.6

優惠價（2位兒童）：$454｜人均$227｜原價$831.6

優惠價（2位長者）：$538｜人均$269 | 原價$985.6

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屯門黃金海岸酒店｜自助午餐｜限時買1送1（已包加一服務費）

優惠價（2位成人）：$490｜人均$245｜原價$897.6

優惠價（2位兒童）：$346｜人均$173｜原價$633.6

優惠價（2位長者）：$430｜人均$215｜原價$787.6

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地址：屯門掃管笏青山公路青山灣段1號



自助餐優惠推介【11】灣仔六國酒店——送堂弄原隻鮑魚鴨掌／任食片皮鵝／低至44折

六國酒店Le Menu的「秋日盛宴自助晚餐 - 龍蝦・花膠・火焰富貴雞」主題自助餐，推出低至44折快閃優惠，更可任食3小時！除了無限量供應波士頓龍蝦、冰鎮海鮮及肉汁豐富的燒肉眼扒，每位食客更會獲贈一客「堂弄原隻鮑魚鴨掌」，彈牙鮑魚吸滿濃郁鮑汁精華，入口軟糯滋補。

場內必食推介還有厚身鮑汁燴花膠、皮脆肉嫩的片皮鵝，以及一咬脂香四溢的鴨肝多士，餐廳每晚更精心編排4場即席烹調大匯演，包括火光熊熊的火焰雪山甜品表演，打卡一流！優惠更升級至3小時任食及汽水、紅白酒無限暢飲（適用於星期五至日及公眾假期），性價比極高！

六國酒店｜「秋日盛宴」自助晚餐（只限周五至周日及公眾假期）｜限時低至44折

優惠價（成人）：$499｜原價$1,040.6

優惠價（兒童）：$309｜原價$721.6

優惠價（長者）：$399｜原價$930.6

👉🏻 即時落單

地址：灣仔告士打道七十二號



自助餐優惠推介【12】香港萬怡酒店——快閃買2送2／任食12款Mövenpick／人均$322起

西環萬怡酒店MoMo Café全新推出的「金風送爽 · 醇味之秋」自助餐，主打多款中西合璧的美食，每晚無限量供應冰鎮海鮮及刺身，秋季限定熱盤更是重頭戲。首推大廚慢火炆製的藥膳羊腩煲，羊肉燉至軟腍入味，陣陣藥膳香氣瞬間暖胃；必試的花雕杞子蒸石斑柳，陳年酒香與魚鮮完美交織。西式佳餚同樣出色，以肥美鮮蠔熬製的奶油蠔湯絲滑豐腴，配搭雙重珍貴菌菇入饌的意式燉飯，菌香撲鼻。飽餐後更可無限暢飲冰凍生啤，自助餐更提供多達12款Mövenpick雪糕，現時更有快閃買2送2優惠，人均低至$322！

西環萬怡酒店｜「金風送爽 · 醇味之秋」自助晚餐｜快閃買1送1／買2送2

優惠價（4位）：$1,288起｜人均$322起｜原價$2,272起

優惠價（2位）：$681.6起｜人均$340.8起｜原價$1,250起

優惠價（2大1長者）：$868起｜人均$289.3起｜原價$1,249.6起

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西環萬怡酒店｜「金風送爽 · 醇味之秋」家庭自助午餐｜家庭套票

優惠價（2大1小）：$508起｜人均$169.3起｜原價$1,249.6起

👉🏻 家庭套票優惠

地址：西營盤干諾道西167號（酒店2樓）



自助餐優惠推介【13】港麗酒店——現點現切燒西冷／Mövenpick雪糕／買2送1

港麗酒店的咖啡園推出「國際美食自助午餐」，海鮮區重點推介無限量供應的冰鎮鱈場蟹腳、海蝦及青口等；熱盤方面則有現點現切的燒西冷牛肉，不但充滿肉汁，而且牛味香濃。同場更設有即席烹調專區，推介必食惹味的馬來西亞喇沙，麵條吸滿椰香與辛辣精華的濃郁湯底，非常滋味！最後以Mövenpick雪糕及多款精緻甜品作結，享受一頓高質的自助午餐！現時更有買2送1優惠，低至人均$358.8！

港麗酒店｜咖啡園自助午餐｜快閃買2送1（已包加一服務費）

優惠價（3位）：$1,076.4起｜人均$358.8起｜原價$1,544.4起

優惠價（成人）：$444.6｜原價$514.8

優惠價（小童）：$311.6｜原價$360.8

👉🏻 落單即享優惠

地址：金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂低座



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