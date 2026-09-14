零食｜10款零食拆到崩潰　三角飯糰紫菜永遠唔完整　網民：心很累

零食熱話｜有台灣網民在論壇Dcard分享自己每次拆開零食時都會撕到亂七八糟，引發網民熱烈共鳴，紛紛分享自己的親身經歷，表示「心很累」。《香港01》「好食玩飛」記者整理了10種包裝令人崩潰的零食，相信你必定試過其中幾樣！



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想要完好無損拿出裡面的紫菜，難度簡直是level 99！（Twitter @ DQX_hakaseno1）

當你滿心歡喜要品嚐美味之際，拆開包裝卻遭遇重重難關，難免感到崩潰。台灣及香港網民都分享了不少令他們拆到躁底的零食，有弄到雙手都是油的，更有一種會發生流血事件！立即按圖睇睇10種零食包裝的崩潰瞬間😒👇👇

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😋同場加映：10款8、90後必定食過小食😋

曾幾何時，撈冷麵因為價格便宜，味道惹味，非常受學生歡迎，幾乎人手一包！可惜現時已經買少見少，更被網民稱為「時代嘅眼淚」！大家是否記得幾年前，芝士撻曾經風靡全香港。最誇張竟然要排3個小時，但隨著熱潮減退，現在完全無人提及，僅存的店舖更非常冷清。

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